الظفرة.. «العقدة 4 من 5»

أبوظبي (الاتحاد)

ضاعف الظفرة عقدة حتا من «الفارس»، بعدما انتزع الفوز الرابع من أصل 5 مواجهات بين الفريقين في دوري الخليج العربي، بنسبة 80 % من إجمالي المباريات الخمس.

ولم يكن تأكيد تفوق «الفارس»، الخسارة الوحيدة التي مني بها «الإعصار»، في مباراة أمس الأول، حيث واصل الأرقام السلبية والسيئة، بعدم تسجيله أي هدف خارج أرضه، والاكتفاء بـ 4 أهداف على ملعبه في 10 مباريات، ليكون أضعف هجوم، بمعدل أقل من نصف هدف في المباراة، وكذلك استقبل الفريق الهدف رقم 26 ليكون أضعف دفاع بنسبة 2.6 هدف في المباراة.

على الطرف الآخر، حقق الظفرة مكاسب عديدة، غير النقاط الثلاث، حيث صعد في ترتيب بطولة الدوري بوصوله إلى

«النقطة 15»، كفيلة بأن يرتقي بها مراكز عدة إلى الأمام، مع نهاية الجولة العاشرة، مساء أمس، وفك «الفارس» الاشتباك مع الوصل الذي كان يملك الرصيد نفسه، قبل خسارة «الإمبراطور» أمام «فخر أبوظبي».