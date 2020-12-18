مارفيك يضع «خطة طوارئ» لإعداد «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

رفع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك، شعار الطوارئ، في التعامل مع الموقف الحالي، بالنسبة لـ «الأبيض»، أملاً في الخروج من المأزق، والسعي لاستئناف المشوار الذي توقف بعد رحيل مارفيك نفسه، ولم يستكمل بسبب «جائحة كورونا» التي جمدت التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ووضع مارفيك «خطة طوارئ» عبر 3 تجمعات، تساعد الجهاز للوقوف على قدرات اللاعبين، وشهدت تنسيقاً وتواصلاً بين رابطة المحترفين، واتحاد الكرة، لتسهيل مهمة الجهاز الفني، وتوفير الأيام المطلوبة، بما لا يتعارض مع «روزنامة» مباريات الموسم، وبما يصب في مصلحة الأندية المتنافسة محلياً، لأن الجهاز الفني بقيادة مارفيك يشدد على أن الدوري هو «المحك» الأساسي والرسمي لإعداد اللاعبين الدوليين.

وتفيد المتابعات أن التجمع الأول للمنتخب تحت قيادة مارفيك من 2 إلى 12 يناير المقبل، حيث أشارت مصادر صحفية لـ«الاتحاد»، إلى أن «الأبيض» يخوض مباراتين دولتين في بطولة دبي الدولية التي ينظمها الاتحاد، الأولى أمام العراق 9 يناير المقبل، وفي حال الفوز، ينتظر المتأهل من توجو والكونجو، على لقب «الدولية»، بينما يواجه الخاسر، إذا ما تعثر في لقاء «أسود الرافدين»، وتعتبر البطولة الدولية بمثابة بداية العودة لمارفيك لاستكمال المشوار الذي توقف برحيله عن قيادة «الأبيض» في ديسمبر الماضي.

وتمسك الجهاز الفني بمبدأ التجمعات القصيرة ولو متقطعة، نظراً لفائدتها، بجانب ضمان استمرار دوري الخليج العربي، الذي يعتبره جهاز المنتخب بمثابة «المحك الحقيقي» لتطوير اللاعبين، وتجهيزهم للمحفل الدولي.

ومنحت الرابطة تجمعاً للمنتخب من 5 إلى 10 فبراير المقبل، ويتوقع أن يركز على الجانب التكتيكي وزيادة الانسجام بين العناصر الدولية، التي يرغب الجهاز الفني في تجربتها ومنحها الفرصة، والوقوف على آخر المستويات الفنية لباقي اللاعبين، قبل دخول التجمع الثالث والأخير من «خطة الطوارئ»، بتجمع يبدأ من 17 مارس المقبل، حيث يشهد خوض «الأبيض» مباراتين في مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، أمام ماليزيا 25 مارس في دبي، وإندونيسيا في جاكرتا 30 مارس.

ويتعامل الجهاز الفني لـ «الأبيض» بنظام «القطعة» مع مراحل التصفيات، بحيث سيكون التركيز على مباريات مارس هو الأهم، نظراً للظروف الحالية لـ «الأبيض»، على أن يتم لاحقاً وضع خطة لتجمعات المنتخب لمباريات يونيو، خاصة في ظل عدم اتضاح الرؤية حول مصير دوري أبطال آسيا «نسخة 2021»، المنتظر إقامتها بنظام البطولة المجمعة بين أبريل ومايو.

ومن جانب آخر، يتابع الجهاز الفني للمنتخب مباريات الدوري عن كثب، حيث بدأ الجهاز المعاون لمارفيك في المتابعة الدقيقة لمباريات «الجولة 10»، على أن يتم عقد اجتماع فني غداً، للحديث عن أبرز الملاحظات الفنية وقائمة اللاعبين الدوليين المرشحين لدخول تجمع يناير، فيما يتميز جهاز «الأبيض» بعدم انقطاعه عن متابعة «دورينا»، رغم رحيله في ديسمبر الماضي، وهو ما يوفر الوقت والجهد في التعرف على اللاعبين المرشحين لدخول القائمة المقبلة 2 يناير المقبل.