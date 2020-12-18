البطائح يقبض على «قمة الهواة»

فيصل النقبي (الفجيرة )

صعد البطائح إلى صدارة دوري الدرجة الأولى، بعدما حوّل تأخره أمام مسافي بهدف إلى الفوز 3-1، مساء أمس، ضمن الجولة الخامسة، مستفيداً من تعثر «الصقور» في الجولة ذاتها، بالخسارة من العروبة 2- 3، أحرز الأهداف جاسم محمد وأليكسندر ميدريوس وويندرسون ميوراو في الدقائق 55 و72 و84، بينما سجل حسام لطفي هدف مسافي في الدقيقة 38، ليرفع البطائح رصيده إلى 12 نقطة، بفارق نقطتين عن «الصقور»، ويبقى مسافي عند 9 نقاط.

ونجح البطائح في حسم المباراة، خلال الشوط الثاني، بعدما تقدم مسافي بالهدف الأول، حيث عاد البطائح للمباراة سريعاً بهدف «ملعوب» من جاسم محمد، وشهدت دقائق الشوط نشاطاً ملحوظاً لهجوم البطائح الذي أضاف الهدفين الثاني والثالث، ليبصم على النقاط الثلاث المهمة.

وشهدت المباراة الثانية مفاجأة كبيرة، بطلها التعاون بتفوقه على مضيفه دبا الفجيرة 4-3، وأحرز «الرباعية» جيلسون دا، ومعتصم ياسين، وعمر برنس، وعبدالله ناصر في الدقائق 7 و20 و45 و78، بينما سجل ثلاثية «النواخذة» محمد إبراهيم وأحمد راشد وبرونو إدوا، ليصل التعاون إلى النقطة السابعة، مقابل 5 نقاط لدبا الفجيرة. وتختتم الجولة الخامسة بمباراتين اليوم، حيث يلتقي دبا الحصن مع العربي، والذيد مع مصفوت.