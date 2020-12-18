3 مباريات في «عاشرة» دوري 21

معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق اليوم الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الشارقة مع بني ياس، حتا مع الظفرة، والجزيرة مع الوصل، على أن تستكمل الجولة غداً بمباريات اتحاد كلباء «المتصدر» أمام مضيفه الوحدة، والعين «الوصيف» مع ضيفه النصر، فيما يلتقي خورفكان وعجمان، وشباب الأهلي والفجيرة.

واحتفل دوري تحت 21 بتخطي حاجز الـ200 هدف في الجولة الماضية، بالوصول إلى 201 هدف في 63 مباراة أقيمت على مدار الجولات التسع للمسابقة، حيث يتصدر سيد خميس مهاجم بني ياس قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، من أصل 13 سجلها فريقه بالدوري، في الوقت الذي يبرز فيه هجوم الشارقة صاحب المركز الرابع في الترتيب العام، بتصدره قائمة الأقوى هجوماً برصيد 23 هدفاً.

وستكون مواجهة الشارقة «الرابع» برصيد 16 نقطة أمام ضيفه بني ياس «السادس» برصيد 12 نقطة، اختباراً تهديفياً بامتياز بين «السماوي» الذي يقوده سيد خميس هداف الدوري، أمام «الملك» صاحب أعلى معدل تهديفي في الدوري.

ويرغب حتا صاحب المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، في استغلال ظروف ضيفه الظفرة «المتذيل» برصيد نقطتين، في مواجهة تجمع أثنين من فرق القاع، في الوقت الذي يشعل فيه فارق النقطتين ما بين الوصل السابع برصيد 11 نقطة، والجزيرة العاشر، أجواء المواجهة المرتقبة على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي، وتمثل مباراة الليلة فرص سانحة لـ «فض الاشتباك» على الرصيد التهديفي للفريقين اللذين سجلا 16 هدفاً في الجولات الماضية.