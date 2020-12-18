منتخب الشاطئية يختتم معسكر المغرب

دبي (الاتحاد)

أنهى منتخب الكرة الشاطئية معسكره الخارجي في العاصمة المغربية الرباط من 13 إلى 18 ديسمبر الجاري، ضمن استعداداته للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة‏‭ .

وخاض «الأبيض» وديتين مع نظيره المغربي، فاز في المباراة الأولى 3-2، سجل أهداف منتخبنا، علي محمد وأحمد ملاحي وهشام المنتصر، فيما خسر الثانية 2-5، سجل الهدفين هشام المنتصر‏‭ ‬.‭

وضمت قائمة منتخبنا في معسكر المغرب 11 لاعباً، هم: حميد جمال، عباس علي، علي كريم، كمال علي، حسن أحمد، وليد محمد، أحمد ملاحي، علي محمد، هشام المنتصر، سعيد عيد، حسن علي‏‭ ‬.‭

وقال بدر حارب مدير منتخب الشاطئية، إن المعسكر يأتي في فترة مهمة بعد انقطاع طويل للنشاط، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد المازمي على الجانب البدني للاعبين، في معسكر الرباط، وكذلك التجمع الذي سبقه في دبي، وهو ما تحقق بدرجة كبيرة، والمستوى الذي ظهر عليه لاعبونا في المباراتين الوديتين جيد، حيث نتطلع جميعاً إلى رفع المستويين البدني والفني تدريجياً، استعداداً لمجموعة من الاستحقاقات عام 2021‏‭‬. وقدم مدير منتخب الشاطئية الشكر إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على دعمها وتسهيل مختلف الأسباب لنجاح المعسكر.