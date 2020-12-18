«البريميرليج» يبدأ «المباريات المضغوطة»

لندن (أ ف ب)

تدخل الفرق الإنجليزية الفترة التقليدية السنوية المضغوطة بالمباريات يتعين عليها خلالها خوض 4 مراحل في 12 يوماً، بداية من «الجولة 14»، وسط منافسة محتدمة على اللقب، حيث لا يفصل بين ليفربول البطل والمتصدر الحالي وتشيلسي السابع سوى 6 نقاط فقط، ويتضمن برنامج اليوم، لقاءات كريستال بالاس مع ليفربول وساوثهامبتون مع مانشستر سيتي، وإيفرتون - أرسنال، ونيوكاسل مع فولهام.

ويحل ليفربول المنتشي بفوز معنوي هائل 2-1 على توتنهام أحد أبرز منافسيه على اللقب هذا الموسم على الأقل في النصف الأول من الدوري المحلي، ضيفاً اليوم على كريستال بالاس الذي انتزع تعادلاً ثميناً بدوره من توتنهام الأسبوع الماضي.

وغالباً ما يقدم كريستال بالاس أفضل عروضه في مواجهة الفرق القوية، وخير دليل على ذلك عودته من ملعب أولد ترافورد الخاص بنادي مانشستر يونايتد بفوز لافت 3-1 في الجولة الافتتاحية هذا الموسم. كما أن الفريق اللندني لم يخسر في آخر ثلاث مباريات بالفوز على وست بروميتش 5-1 والتعادل مع توتنهام وويستهام بنتيجة واحدة 1-1.

ويحاول إيفرتون بدوره مواصلة نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة عندما يستقبل أرسنال الجريح.