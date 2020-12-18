«البارسا».. الانتقام من «الخفافيش»

مدريد (أ ف ب)

تبدو الفرصة قائمة أمام أتلتيكو مدريد لنسيان خسارة المرحلة الماضية في ملعب جاره اللدود الريال صفر-2، حين يستقبل اليوم فريق إلتشي صاحب المركز الرابع عشر، ضمن «المرحلة 14» من الدوري الإسباني لكرة القدم. باحثاً عن فوزه التاسع، وضمان استمراره في الصدارة.

ورغم خيبة خسارة «ديربي العاصمة»، يبدو فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في وضع ممتاز، إذ إنه يتصدر مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، وثلاث مباريات أقل من سوسيداد الثاني واثنتين أقل من جاره ريال مدريد. وبعد دخوله في دوامة التعادلات لست مباريات متتالية في الدوري المحلي ومسابقة «يوروبا ليج» التي بلغ دورها الثاني، بفضل تعادل في الوقت القاتل مع مضيفه نابولي الإيطالي 1-1، مني سوسيداد على يد برشلونة 1-2 بهزيمة ثانية له في «الليجا» هذا الموسم.

ويمني النادي الباسكي النفس، بأن يعود إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها منذ 22 أكتوبر حين فاز على مضيفه قادش 1-صفر في المرحلة العاشرة، حين يحل اليوم ضيفاً على ليفانتي القابع في المركز الثامن عشر.

ومن جهته، يأمل برشلونة ومدربه الهولندي رونالد كومان البناء على انتصار منتصف الأسبوع ضد سوسيداد، من خلال الفوز على فالنسيا الثاني عشر في «كامب نو»، ما يسمح للنادي «الكتالوني» بالعودة إلى دائرة الصراع بما أنه لا يتخلف حالياً عن أتلتيكو المتصدر سوى بفارق ست نقاط.

وستكون المباراة ثأرية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في برشلونة، بعد أن خسروا المواجهة الأخيرة مع فالنسيا صفر-2 في «ميتسايا» أوائل العام الحالي.

ويبدو أن الفوز على ريال مدريد 4-1 في الثامن من نوفمبر في «ميستايا»، كان بمثابة لعنة على فالنسيا، إذ عجز «الخفافيش»، بعدها عن تحقيق أي انتصار في أربع مراحل متتالية، لكنهم تعرضوا خلال هذه السلسلة لهزيمة واحدة على يد أتلتيكو مدريد مقابل ثلاثة تعادلات.

ويحل فياريال، الرابع بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو، ضيفاً اليوم على أوساسونا، فيما يلعب إشبيلية السادس بفارق نقطة خلف برشلونة الخامس، على أرضه ضد بلد الوليد اليوم أيضاً.