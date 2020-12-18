اليوفي في ضيافة بارما

تورينو (أ ف ب)

يسافر يوفنتوس إلى بارما الرابع عشر، باحثاً عن فوزه الثالث فقط هذا الموسم خارج قواعده والعودة إلى سكة الانتصارات، بعد أن اكتفى بتعادل سادس له في 12 مباراة، وكان أمام أتالانتا 1-1 في لقاء أضاع خلاله نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء،

وتأتي مباراة بارما ويوفنتوس ضمن «الجولة 13» للدوري الإيطالي اليوم، ويلعب أيضاً فيورنتينا مع هيلاس فيرونا وسامبدوريا مع كروتوني.

وعلى فريق المدرب أندريا بيرلو أن يستفيد من وضع بارما، ثم خصمه المقبل والأخير لعام 2020 فيورنتينا يوم الثلاثاء المقبل، من أجل أن يتحضر بأفضل طريقه لما ينتظره في الشهر الأول من العام الجديد.

وبعد أن يواجه أودينيزي في الثالث من يناير، يدخل فريق «السيدة العجوز» سلسلة من مباريات قد تحدد وجه موسمه وحظوظه باللقب العاشر توالياً، إذ يحل ضيفاً على ميلان، ثم يستضيف ساسوولو قبل العودة إلى ميلانو لمواجهة الإنتر، ومن بعدها نابولي في تورينو، وكل ذلك بين 6 الشهر المقبل و20 منه.

ثم يفتتح عملاق تورينو شهر فبراير بلقاء روما الرابع حالياً ثم نابولي مجدداً، وصولا إلى بورتو البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.