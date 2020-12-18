هاميلتون.. «تجديد الارتباط»

لندن (أ ف ب)

يبدو أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تجديد الارتباط بين فريق مرسيدس وسائقه البريطاني لويس هاميلتون المتوج هذا الموسم بلقبه السابع في بطولة العالم لـ «الفورمولا- 1»، وذلك استناداً إلى «تغريدة» على «تويتر» لأبطال العالم في وقت متأخر من مساء أمس الأول.

وتحدث الفريق الألماني في تغريدته المتأخرة، عن «إعلان» سيصدر «قريباً»، مشيراً إلى رغبة هاميلتون بتمديد عقده من خلال صورة للأخير مع تصريح جاء فيه «أخطط للبقاء هنا العام المقبل. أريد البقاء هنا العام المقبل».

وقال «أعتقد أننا كفريق، ما زال أمامنا الكثير للقيام به وتحقيقه معاً، إن كان في الرياضة «الفورمولا-1»، أو خارجها بشكل أكثر».

وسبق لمدير مرسيدس النمساوي توتو وولف أن أعلن بعد تتويج هاميلتون باللقب العالمي السابع في مسيرته ومعادلته الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميكايل شوماخر، أن المفاوضات مع السائق البريطاني ستبدأ في «الأيام المقبلة» من أجل تجديد عقده.

وينتهي عقد هاميلتون هذا العام، لكنه أكد بعد تتويجه باللقب العالمي، رغبته بالبقاء في الفريق الألماني الذي يدافع عن ألوانه منذ 2013 وتُوج معه بطلاً ست مرات، بينها ألقاب المواسم الأربعة الأخيرة.

وفي مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطاني «بي بي سي» في منتصف الشهر الماضي، اعتبر وولف أن العودة إلى مقر الفريق مع لقب عالمي سابع «لا يسمح لك بالتحدث عن عقد. لن يكون ذلك عادلاً بحق الإنجاز الذي تحقق، سنمنح الأمر بضعة أيام، ثم سنبدأ الحديث بشأنه».

وقال: علاقتنا تتجاوز الأعمال، إنها علاقة صداقة، علاقة ثقة، نحن لا نستمتع بهذا اليوم «عندما يحين الوقت» من التفاوض، لأنها ستكون المرة الوحيدة من دون أهداف مشتركة «أي أن كل فريق يحاول الحصول على مكاسب لمصلحته»، الصفقة الأفضل ستحصل عندما يغادر كل من الطرفين، وهو ليس راضياً بالكامل».

وعقب السباق الأخير للموسم الأحد في أبوظبي، حيث حل ثالثاً، أعرب هاميلتون أن تصل المفاوضات مع مرسيدس بشأن تمديد عقده إلى نهايتها السعيدة قبل عيد الميلاد.

وهاميلتون ليس المؤثر الوحيد الذي ينتهي عقده هذا العام مع مرسيدس، بل الأمر ذاته ينطبق على وولف، لكن الرجلين فضلا سابقاً تأجيل مسألة المفاوضات مع الفريق الألماني، من أجل التركيز على صراع لقبي الصانعين والسائقين.