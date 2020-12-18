ريفر بليت.. التأهل بـ «الثمانية»

مونتيفيديو (د ب أ)

صعد ريفر بليت الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس الليبرتادوريس لكرة القدم عن جدارة، بعدما تغلب على مضيفه ناسيونال الأوروجوياني 6-2، في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ريفر بليت 2 - صفر، وبذلك تأهل الفريق بنتيجة إجمالية 8 - 2.

وسجل جورج كاراسكال ونيكولاس دي لاكروز وبرونو زوكوليني الأهداف الثلاثة الأولى لريفر بليت في الدقائق 28 و45 و50، وأضاف رافاييل سانتوس بوري «هاتريك» في الدقائق 67 و73 و80.

بينما جاء هدفا ناسيونال في الدقيقتين 45 و54، بتوقيع جيرتون كوجو وسانتياجو رودريجيز.

وعانى ناسيونال النقص العددي في صفوفه، إثر طرد سيرجيو روشيت في الدقيقة 18.