«البريميرليج» يعتمد «تغييرات الارتجاج»

لندن (أ ف ب)

أعلنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة في بيان أمس الأول، أنها صوتت على إدخال تبديلين إضافيين لكل مباراة ولكل فريق، في حالة إصابة لاعب بارتجاج في الدماغ، اعتباراً من يناير المقبل.

وفي حال أجرى أحد الفريقين تبديلاً بسبب الارتجاج، يكون لخصمه أيضاً الحق في إجراء تبديل إضافي في الوقت نفسه، بصرف النظر عن عدد اللاعبين الذين سبق وتم تبديلهم.

وفي الحالة القصوى، يمكن الوصول إلى ما مجموعه سبعة تبديلات في كل مباراة لكل فريق.

وقال مجلس الاتحاد الدولي «إيفاب» الضامن لقوانين اللعبة، إنه يريد اختبار تبديلات إضافية في المباريات، اعتباراً من يناير 2021، في حال الاشتباه بإصابة بارتجاج في الدماغ.

وتم تفضيل نظام التبديل الدائم على التبديل المؤقت، وذلك لحماية اللاعب من صدمة ثانية وتجنب الضغط للعودة إلى المباراة وإعطائه مزيداً من الوقت لتقييم حالته الصحية.

وعلى جانب آخر، صوتت أندية «البريميرليج» أيضاً، على زيادة عدد البدلاء في ورقة التسجيل من سبعة إلى تسعة، بدءاً من المرحلة الرابعة عشرة اليوم.