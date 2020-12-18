شاهد رياضة: «ديناصور» لندن!

عمرو عبيد (القاهرة)

لا يزال أرسنال يبحث عن العودة إلى الطريق الصحيح في «البريميرليج»، بعدما أخفق في تحقيق أي انتصار، خلال آخر 6 جولات متتالية، منذ الفوز على مانشستر يونايتد، مطلع نوفمبر الماضي، وتعادل «المدفعجية» مرتين مقابل الهزيمة في 4 مباريات، ليبقى في المركز 15 في جدول الترتيب، بفارق 5 نقاط فقط عن «مثلث الهبوط»، ويخشى عشاق «الجانرز» انقراض تاريخ الفريق العريق، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مثلما كاد يحدث لتميمته، الديناصور الشهير المعروف باسم «جانرسوروس ريكس».

وظهر «الديناصور» الطريف للمرة الأولى، في بداية تسعينيات القرن الماضي، قبل انطلاق مباراة، استضاف فيها أرسنال منافسه مانشستر سيتي، ومنذ ذلك الوقت، لم يغب عن مباريات واحتفالات الفريق اللندني، بل حصل على جائزة خاصة من موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، في عام 2019، فيما عرف باسم «كأس العالم للتمائم»، التي أقيمت عبر الإنترنت.

لكن أكتوبر الماضي شهد صدمة لجماهير أرسنال، عندما قررت الإدارة الاستغناء عن عدد كبير من موظفيها، جراء «جائحة كورونا» وآثارها المالية السلبية، التي ألقت بظلالها على أغلب أندية العالم، وكان بينهم جيري كوي، الشخص القائم بدور «تميمة الديناصور»، وهو ما أثار غضب جماهير فريق لندن العريق، قبل أن يعرض الألماني مسعود أوزيل التكفل براتبه، وهو ما دفع إدارة «الجانرز» للتراجع، وإعادة «التميمة التاريخية» إلى العمل في نوفمبر الماضي.

وشارك «جانرسوروس ريكس» عام 2015، مع فينجر وأرتيتا ووالكوت، في حملة خيرية، عبر مقطع فيديو طريف للغاية، حاولوا خلاله تسجيل أهداف خلال التدريب، بعد القيام بـ 12 دورة حول الكرة، لتخرج المشاهد بطريقة مضحكة عفوية.