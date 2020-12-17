ليفاندوفسكي يُتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم

زيوريخ (د ب أ) - أحرز البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على جوائز «الأفضل» لعام 2020.

وتم الإعلان عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة خلال حفل «الفيفا»، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر «الفيفا» بمدينة زيوريخ السويسرية، دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة، أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وتفوق ليفاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، واللذين وصلا معه للقائمة النهائية.

ولعب ليفاندوفسكي دوراً بارزاً في تتويج بايرن بالثلاثية التاريخية «دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا» في الموسم الماضي، كما أصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يقود فريقه إلى الفوز بثلاثية من بينها لقب دوري الأبطال، ويتصدر قائمة الهدافين في البطولات الثلاثة في الموسم نفسه.

وتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري الألماني «البوندسليجا» في الموسم الماضي برصيد 34 هدفاً، كما تصدر قائمة هدافي كأس ألمانيا برصيد 6 أهداف، وقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفاً.

وأضاف ليفاندوفسكي جائزة «الفيفا»، إلى جائزة أفضل لاعب في أوروبا، باستفتاء الاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا»، والتي أحرزها مؤخراً بعد تفوقه على منافسيه البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وحارس المرمى الألماني الدولي مانويل نوير زميله في بايرن ميونيخ الألماني.

وضمت القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم مع ليفاندوفسكي كلاً من الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وأنهى ميسي الموسم الماضي على صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفاً، كما كان الأكثر صنعاً للأهداف لزملائه برصيد 21 هدفاً، ولكن هذا لم ينقذ برشلونة من الخروج «صفر اليدين» من جميع بطولات الموسم الماضي.

وفي المقابل، سجل رونالدو 31 هدفاً ليقود يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي، ويصبح اللقب هو التاسع ليوفنتوس في تسعة مواسم متتالية بالدوري الإيطالي.

كما أصبح رونالدو أول لاعب يهز الشباك 50 مرة على الأقل في مشاركاته بكل من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وأصبح ليفاندوفسكي ثاني لاعب فقط يكسر احتكار ميسي ورونالدو على الجائزة منذ 2008، حيث سبقه الكرواتي لوكا مودريتش فقط، وذلك في نسخة 2018 من الجائزة.