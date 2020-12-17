راشد بن حميد يلتقي مارفيك

دبي (الاتحاد)

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أمس، فان مارفيك مدرب المنتخب، الذي وصل إلى الدولة أمس الأول، لقيادة «الأبيض» خلال الفترة المقبلة التي تشهد خوض المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، وتستأنف اعتباراً من مارس المقبل، حيث يواجه «الأبيض» بملعبه ماليزيا 25 مارس، وإندونيسيا في العاصمة جاكرتا 30 من الشهر نفسه، ويستضيف تايلاند وفيتنام 7 و15 يونيو.

وتحدث الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع مارفيك حول المرحلة المقبلة التي تتطلب جهوداً مضاعفة، من أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل المنتخب، مطالباً الجميع بالوقوف خلف «الأبيض»، ودعمه للوصول إلى الأهداف المنشودة.

حضر ‬اللقاء يوسف ‬حسين ‬السهلاوي ‬النائب ‬الثاني ‬لرئيس ‬الاتحاد، ‬رئيس ‬لجنة ‬المنتخبات ‬والشؤون ‬الفنية، ‬ومحمد ‬عبدالله ‬هزام ‬الظاهري ‬الأمين ‬العام ‬لاتحاد ‬كرة ‬القدم.

وكان المدرب وقع رسمياً عقد توليه قيادة الأبيض صباح أمس، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، وتواجد المدرب أمس في ستاد زعبيل لمتابعة أحداث مباراة الوصل والجزيرة ضمن الأسبوع العاشر لدوري الخليج العربي، واليوم في ستاد آل مكتوم لمتابعة أحداث مباراة النصر والعين، وذلك بحضور جهازه المساعد.