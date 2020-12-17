أبوظبي.. مسك الختام بـ «الفورمولا 23»

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا»، أمس، عن إقامة 23 سباقاً في الموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» في رقم قياسي جديد.

وأوضح فيا أن المجلس العالمي لرياضات السيارات، وافق على القائمة المؤقتة لسباقات الموسم المقبل، من بطولة العالم لسيارات «الفورمولا-1».

وينطلق الموسم الجديد 21 مارس بأستراليا، وينتهي في الخامس من ديسمبر في أبوظبي.

وظل الباب مفتوحاً بشأن السباق الرابع من الموسم، الذي يقام 25 أبريل.

ولن تقام فعاليات أول نسخة على الإطلاق، من سباق جائزة فيتنام الكبرى، في الموسم الجديد بسبب أزمة جائحة كورونا، وبسبب قيود السفر، وارتفاع أعداد المصابين بالعدوى.

ويبقى مصير سباق جائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة متوقفاً على التوصل لاتفاق مع المتعهدين، كما سيتحدد مصير النسخة الأولى من سباق جائزة السعودية الكبرى في جدة، بعد حصول المضمار على موافقة الجهات المسؤولة.

ولم يسبق إقامة 23 سباقاً خلال موسم «الفورمولا-1» من قبل.