اليبهوني يدعم «دراجات أبوظبي» في «الحديريات»

دبي (الاتحاد)

تابع مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، فعالية ركوب الدراجات المجتمعية في جزيرة الحديريات، الاثنين الماضي بمشاركة رؤساء الفرق المجتمعية وفرق النادي، وعدد من محبي هذه الرياضة لمسافة 30 كلم، وحرص على مساندة الفعالية، حيث مثل تواجده دعماً كبيراً للحدث.

والتقى اليبهوني بالمشاركين الذين أظهروا شغفاً كبيراً، وتعرف على احتياجاتهم، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكداً تقديم كل الدعم والمساندة لهم لنشر هذه الرياضة في المجتمع، وجعلها أسلوب حياة، كما تعرف على المواهب الواعدة من الأشبال في فريق النادي وشجعها على مواصلة العطاء.

وعبر عن سعادته بالتواجد في الفعالية، وبتفاعل المشاركين خلال تجمعهم للسباق، وخوض التجربة بنجاح، وفي أجواء آمنة، والتزامهم بتنفيذ الاشتراطات الصحية، مشيراً إلى الروح العالية التي يتعامل بها الجميع، وأشاد بتواجد المواهب الواعدة من أشبال فريق النادي، وبالحماس الكبير الذي أبدوه، وهم يشاركون الكبار في هذا النشاط المجتمعي، ووجه بعقد ورش عمل بمشاركة رؤساء الفرق المجتمعية لتقديم مقترحاتهم والآراء التي طرحوها لمناقشتها، والوصول إلى توصيات ترفع إلى إدارة النادي.

ومن جانب آخر، ينظم النادي معسكراً داخلياً لفريق النادي يقام بالفجيرة لمدة 10 أيام، يتم خلاله تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وضعه الجهاز الفني، وذلك على فترتين صباحية ومسائية يومياً، لرفع معدل اللياقة الفنية والبدنية للدراجين، استعداداً للمشاركة في البطولات والسباقات المقبلة، كما تم وضع برنامج غذائي دقيق للدراجين خلال فترة المعسكر، يتوافق مع الجهود الكبيرة التي يبذلونها خلال التدريبات.