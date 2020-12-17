«سوبر» الشارقة وشباب الأهلي 22 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين برئاسة حسن طالب المري، بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من «الجولة 12» لدوري الخليج العربي، حيث تقام المباريات الأولى في الساعة الخامسة مساءً، والمباريات المسائية في الساعة الثامنة مساءً.

وتقرر إجراء تعديل على موعد إقامة «الجولة 13» لتقام 15 و16 يناير بدلاً من 4 و5 يناير، وذلك بناء على طلب من اتحاد الكرة، نظراً لتجمع المنتخب من 2 إلى 12 يناير.

وعلى صعيد كأس الخليج العربي، تقرر إقامة ذهاب دور الثمانية 7 و8 يناير، على أن تقام مباريات الإياب في 25 و26 من الشهر نفسه.

أما مباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي تجمع الشارقة وشباب الأهلي، فتقام 22 يناير، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وأعلنت اللجنة الفنية عن موعد بداية الدور الثاني من دوري الخليج العربي، حيث تقام الجولة 14 يومي 29 و30 يناير المقبل، ويتم الإعلان عن جدول المباريات كاملاً فور تحديد الاتحاد الآسيوي لمواعيد دوري الأبطال.