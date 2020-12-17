العروبة يُلحق الخسارة الأولى بـ «الصقور»

فيصل النقبي (الفجيرة)

ألحق العروبة الخسارة الأولى هذا الموسم بفريق الإمارات «المتصدر» 3-2، أمس، في افتتاح الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى، وأحرز للعروبة النيجيري المقيم فيكتور نوانيري «هدفين» في الدقيقتين 1 و37، وسعيد عبيد في الدقيقة 27، بينما سجل «ثنائية الصقور» البرازيلي دييجو سيلفا في الدقيقتين 76، و78، ليرفع العروبة رصيده إلى 5 نقاط، ويتجمد رصيد فريق الإمارات عند 10 نقاط. وتقام اليوم مباراتان، حيث يلتقي دبا الفجيرة مع التعاون، والبطائح مع مسافي، على أن تستكمل بمباراتين أيضاً غداً، عندما يلعب العربي مع دبا الحصن، والذيد مع مصفوت.