نجاح باهر لبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف

أبوظبي (الاتحاد)

توجت الأستاذة الدولية الأوكرانية آفا سليمانوفا بلقب النسخة الثانية من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الثانية للشطرنج الخاطف التي اختتمت منافساتها في صالة نادي أبوظبي للسيدات، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة «85» لاعبة من 14 جنسية، تنافسن على جوائز مالية قدرها 25 ألف درهم.

وحصلت آفا سليمانوفا على 8 نقاط ونصف النقطة من أصل تسع جولات حيث فازت بجميع مبارياتها، وتعادلت في واحدة فقط مع اللاعبة المتميزة زينب المعمري.

وحلت اللاعبة ماهري جولدييفا من تركمانستان، والتي تحمل لقب أستاذة دولية في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، وحلت في المركز الثالث لاعبات الإمارات وافية درويش المعمري، وروضة عيسى السركال، وزينب درويش المعمري برصيد سبع نقاط لكل لاعبة.

وضمت البطولة مشاركة واسعة لأسماء مصنفة عالمياً أعطت للبطولة قوة فنية مضاعفة، تأكيداً على الحضور القوي والتأثير الفني، كما شهدت مشاركة أصحاب الهمم في المنافسة لتجسيد المشاركة الفاعلة لتحقيق الأهداف الوطنية والمجتمعية في مثل تلك البطولات، وأدار المباريات الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم وعبدالله مراد وسعيد أحمد.

وعبرت مي أحمد الجابر، عضو مجلس إدارة الأكاديمية عن سعادتها بالتنظيم المميز للبطولة وظهورها بهذا الشكل، وأكدت أن العنصر النسائي يمتلك العديد من المقومات التي تجعله قادراً على إنجاح أي حدث، موجهة شكرها لمجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للسيدات، ونادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، على جهودهم ودعمهم المستمر لإنجاح البطولة قائلة: «نعد الجميع بالمزيد من هذه الفعاليات والبطولات التي يتشوق لها مجتمعنا خاصة المرأة التي تحب أن يكون لها دور فعال وإيجابي بالمشاركة والمنافسة والارتقاء».

وقالت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، عضو مجلس إدارة الأكاديمية: «نعمل كل ما في وسعنا، من أجل توفير كافة الدعم لجميع المشاركات في البطولة وهذا يعد ترجمة لأهداف واستراتيجية المنظومة ككل، شهدنا مستويات عالية من المتنافسات أشاد بها الفريق الفني والتحكيمي، الذي بدوره عمل على تحديد الفائزات بناء على السرعة إلى جانب الذكاء. نحن على ثقة بالقرارات التحكيمية ونشكرهم على جهودهم خلال البطولة».

وتوجه حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة بالشكر لكل القائمين على البطولة في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وقال: «نقدر الجهود التي تقدمها الأكاديمية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للسيدات، ونادي أبوظبي للشطرنج لتنظيم وإنجاح النسخة الثانية التي تعد الأولى من نوعها في هذا العام، وسعدنا بالإقبال الكبير على المنافسة، بل كان عدد المشاركات مفاجئاً للجميع، فلم نتوقع هذا العدد، خاصة بعد توقف الأنشطة لمدة قاربت السنة».

وأكدت أمل العفيفي عضو مجلس إدارة الأكاديمية أهمية إقامة البطولات والفعاليات المجتمعية، خلال هذه الفترة وعدم توقفها، بل على الجميع الوقوف بصحة ونشاط، إذ تعد هذه البطولة استكمالاً للبرامج الرياضية التي وضعتها الإدارة لنشر الثقافة الصحية وتوعية المجتمع بضرورة اتباع الأنماط التي تضمن سلامة الجميع، ونحن سعداء بأن نرى مشاركات شغوفات قدمن من أجل المنافسة والاستمرار في التقدم مهما كانت الحواجز والتحديات، بل إن ما استوقفني أن أرى لاعبات بعمر السبع سنوات يمتلكن الشخصية القوية للمنافسة مع لاعبات أكبر منهن سناً وذوات خبرة».