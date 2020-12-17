ورشة تعريفية لـ«آيزو 9001» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة تعريفية للموظفين بنادي الشارقة للشطرنج، بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات، ضمن متطلبات الحصول على شهادة المواصفات القياسية لإدارة الجودة «آيزو 9001» وأهدافه لرفع كفاءة الأداء وتطبيق أفضل الممارسات، ونشر ثقافة التميز والجودة، وتطوير الأداء المؤسسي في المجلس وإداراته المختلفة.

وتم خلال الورش التي قدمها الدكتور نهاد فتحي عيسى، والدكتور منصور عبداللطيف، تعريف المشاركين بمفاهيم واستخدام متطلبات المواصفات القياسية، وأهمية التوثيق لكافة الإجراءات العملية، وتوصيل المفهوم العام المرتبط بالجودة الشاملة وأفرعها المتنوعة، وشرح المصطلحات والتعريفات الأخرى، بجانب التعرف على عمل كل إدارة من إدارات المجلس على أعمالها المختلفة، والتركيز على المتطلبات خلال المرحلة المقبلة التي سيتم العمل فيها على تجهيزات متطلبات المواصفات الخاصة بالآيزو واختيار 15 موظفاً للحصول على شهادة مدقق داخلي وقائد فريق مراجعة.

وفي نهاية الورش تم توزيع الشهادات على المشاركين، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد رزق أبو النصر المدير التنفيذي لمركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات.