«راكز» يتحدى «راهي» في شوط السرعة

دبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار جبل علي عصر اليوم، حفل سباقه الخامس، الذي تشارك فيه 66 خيلاً مهجنة أصيلة في الأشواط الستة التي يتألف منها سباق «جميرا»، فيما تبلغ قيمة الجوائز المالية 448 ألف درهم برعاية طيران الإمارات، ويجتذب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر «شروط» التحدي بين «راكز» صاحب الأرض والنتائج القوية في جبل علي، وغريمه «راهي» نجم السرعة في المضمار الأصفر الفائز في آخر مواجهة مع «راكز»، وهناك «إحساسي» الفائز في إنجلترا.

ويتصدر صاحب الأرض «تهديد» الذي حل في المركز الثالث في مشاركته الأولى، بالإضافة لرفيقه في الإسطبل «مهيب» الذي انتزع لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، ولكن يواجهان «أنكل حامد» الذي أحرز الوصافة في مشاركته الأولى، وهناك «رير نينجا».

ويسعى «افتتاح» الذي سجل المركز الثاني في آخر مشاركتين بالمضمار الأصفر، إلى العودة إلى المركز الأول حين يخوض تحدي الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، وينافسه «فوارق» الذي أحرز الوصافة في مشاركته الأولى بالموسم، إلى جانب «هونوربل جستس».

ويواجه «مترافع» الفائز في مسافة 1500 متر، نخبة من الخيول في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر «هانديكاب»، أبرزها «دالتري» الفائز في سباق جبل علي، و«ضحاوي» الذي حل ثانياً عن «لافاسبين» والقادم الجديد «متفائل» بقيادة توم ماركواند.

ويطمح «دارك أوف نايت» لحصد لقب الشوط الخامس للخيول في عمر ثلاث سنوات «مبتدئة» لمسافة الميل، أمام «فار سكاي» و«بويتس مايند».

وتتنافس ثمانية خيول في الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر، أبرزها المهرة «هبة» وصاحب الأرض «فاضل»، إلى جانب «فاينال روك» الطامح لمنصة التتويج، و«المشرف» صاحب النتائج القوية بالمضمار الأصفر، ومن ناحية أخرى يتصدر محمد خليفة البسطي قائمة الملاك في البطولة الموسمية للمضمار بأربعة انتصارات، كما يتصدر المدرب دوج واتسون قائمة المدربين برصيد 7 انتصارات، فيما يقف الفارس سام هيتشكوت في صدارة الفرسان بخمسة انتصارات.



الترشيحات

1- تهديد، أنكل حامد، رير ننجا

2- افتتاح، فوارق، هونوربل جستس

3- مترافع، دالتري، ضحوي

4- راكز، راهي، إحساسي

5- دارك أوف نايت، فار سكاي، بويتس مايند

6- فاينال روك، هبة، المشرف