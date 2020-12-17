ضابط من شرطة أبوظبي يشارك في سباق تحت درجة برودة «-40C»

موسكو (وام)

كرم اتحاد ألعاب القوى بجمهورية ساخا في سيبيريا الروسية، الرائد أحمد حسين الكثيري، من قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، لمشاركته في سباق للجري في درجة حرارة -40C تحت الصفر، والذي يعتبر أول لاعب أجنبي يتم تكريمه من الاتحاد.

وحاز الرائد أحمد حسين الكثيري على شهادة تؤهله للمشاركة في سباقات للجري بمناطق تصل فيها درجات الحرارة إلى -40C تحت الصفر، حيث كرمه أناتولي أ. كيرجاسوف رئيس اتحاد ألعاب القوى بجمهورية ساخا في سيبيريا.

وأثنى الرائد أحمد حسين الكثيري على اهتمام شرطة أبوظبي بتشجيع العناصر الشرطية على تبني روح التحدي والمغامرة ومواجهة المصاعب، وحرصها على تنمية الصفات القيادية والشجاعة، مشيراً إلى أنه سيشارك في خمسة سباقات الترا ماراثون 250 كم لكل سباق العام المقبل، وسيكون آخر سباق في القطب الجنوبي، مثمناً دعم سفارة الدولة في روسيا له خلال فترة تواجده في سيبيريا.