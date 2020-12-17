52 جواداً في مزاد عجمان للخيول العربية اليوم

محمد حسن (دبي)

يستضيف مربط عجمان في الساعة الثانية من ظهر اليوم مزاد عجمان للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة نحو 52 رأساً من أنقى السلالات العربية، وبتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.

وتعتبر جميع الخيول المعروضة مسجلة لدى جمعية الإمارات للخيول العربية، وتتصدر القائمة نخبة من الخيول الأصيلة المنتجة في الدولة. ويتم فتح المزرعة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتبدأ معاينة الخيول في تمام الساعة العاشرة، فيما يقام المزاد في تمام الثانية ظهراً.

ويتوقع أن يشهد المزاد إقبالاً كبيراً من الملاك ومربي الخيول العربية من مختلف مناطق دولة الإمارات ودول المنطقة لمتابعة المزاد الذي يتضمن مجموعة من الخيل العربية.

وحققت نسخة العام الماضي من مزاد عجمان للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم بالتزامن مع فعاليات النسخة الـ18 من بطولة عجمان لجمال الخيل، نجاحاً كبيراً، وبلغت قيمة الخيول المبيعة في المزاد 4 ملايين و74 ألف درهم.