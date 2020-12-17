«إنذار» تحصد ناموس الحقايق

عبدالله عامر (أبوظبي)

تصدرت «إنذار» لمعالي علي محمد حماد الشامسي، مراحل الشوط الأول لفئة الحقايق التي أقيمت صباح أمس، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لموسم سباقات الهجن 2020، واستطاعت «إنذار» أن تقطع مسافة 3 كلم بزمن قدره 4:18:4.

وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «براق» لمبارك سهيل خادم الخييلي بزمن بلغ 4:17:4، وفي الشوط الثالث انتصرت «دلال» لفايل حليس العفاري بزمن قدره 4:21:7، وأهدت «الشاهينية» مالكها محمد سعيد بالكيلة العامري ناموس الشوط الرابع، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 4:24:5.

وجاءت باقي نتائج الفائزين كالتالي: الشوط الخامس «متعب» لراكان محمد سعيد سالم العمري بزمن بلغ 4:22:3، الشوط السادس «ارصاد» لحمد شطيط سالم الوهيبي بتوقيت قدره 4:20:2، الشوط السابع «سياقة» لهادف حمد عفصان المنصوري بزمن قدره 4:24:3، الشوط الثامن «الباز» لمحمد عبدالله طالب شريم المري بزمن بلغ 4:20:7، الشوط التاسع «الهايلة» لسالم علي سعيد الوهيبي بتوقيت 4:22:4، الشوط العاشر «بلشة» لسالم هدوب سعيد العمري بتوقيت قدره 4:21:2، الشوط 11 «النداوي» لسالم سهيل بالشرقي العامري بزمن قدره 4:21:5، الشوط 12 «قرار» لمسعود سهيل غصنه العامري بتوقيت قدره 4:32:7، الشوط 13 «رعاد» لمانع أحمد آل عامر بزمن بلغ 4:23:3، الشوط 14 «شخصية» لعيد خميس عامر العمري بتوقيت قدره 4:24:8، الشوط 15 «مكلف» لمحمد عبدالله العسكري بزمن قدره 4:22:9، الشوط 16 «شواهين» لسالم سيف عبدالله المنصوري بتوقيت قدره 4:22:7، الشوط 17 «بحر طامي» لسالم سيف عبدالله المنصوري بتوقيت قدره 4:18:3، الشوط 18 «زوم» لعبدالله المطوع الظاهري بتوقيت قدره 4:27:1، الشوط 19 «متعبة» لراشد محمد سعيد بن مروشد بتوقيت قدره 4:22:3، الشوط 20 «غازي» لسلطان محمد سعيد العامري بزمن قدره 4:24:0، الشوط 21 «سعادة» لناصر محمد علي المري بزمن 4:22:7، الشوط 18 «هملولة» لسعيد عبيد بالضبيعة الكتبي بتوقيت قدره 4:21:4، الشوط 23 «مقدام» لمحمد حمد كردوس العامري بزمن قدره 4:21:4، الشوط 24 «رئاسة» لحمد شطيط سالم الوهيبي بتوقيت قدره 4:23:4، الشوط 25 «راهي» لمسلم سالم يطبع العامري بتوقيت بلغ 4:21:8.

خصصت اللجنة المنظمة للمنافسات شوطين للهجن المباعة من المزادات، وخطفت «الساعية» لسعيد مهنا المحرمي ناموس الشوط 26 بزمن قدره 4:17:3، وفي الشوط 27 كان الموعد مع «مسبار» لحمد ناصر علي النعيمي لتحقق المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 4:26:2.