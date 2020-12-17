«جودو الإمارات» ينتظم في معسكر أنطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

انتظم منتخب الجودو في معسكره الدولي المقام حالياً في محافظة أنطاليا التركية، بمشاركة منتخبات أذربيجان، جورجيا، بيلاروسيا، مالدوفا وإسرائيل بجانب منتخب تركيا، ويستمر المعسكر لمده ثلاثة أسابيع بين مدينتين، قبل التوجه لبطولة الماسترز التي تنطلق 8 يناير المقبل في الدوحة، بمشاركة أكثر من 30 دولة، في مقدمتها منتخب الإمارات، وتأتي مشاركة منتخب الجودو الأول استعداداً لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام اعتباراً من 23 يوليو 2021، والتي تأجلت من الصيف الماضي بسبب المخاوف من انتشار وباء كورونا كوفيد-19.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، خلال اتصال مع ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد مشرف منتخب الجودو الأول، على انتظام ثنائي منتخبنا للجودو فيكتور الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، واللاعب إيفان في وزن تحت 100 كجم، حيث يتضمن برنامج الإعداد تلبية دعوة نظيره الإسرائيلي، لإقامة معسكر مشترك لمنتخبي البلدين في تل أبيب في نهاية يناير، بدلاً من ديسمبر الحالي.

وشدد الدرعي على ضرورة بذل كل الجهد خلال فترة الإعداد، وفقاً للبروتوكول الصحي الذي حدده الاتحاد الدولي للجودو بما يضمن السلامة للجميع، حيث تمثل دورة طوكيو طموحاً لرياضة الإمارات.. ويتواصل برنامج إعداد المنتخب الأول استعداداً لبطولة جراند بري أنطاليا التركية، المقررة في أول أبريل 2021، وبطولة جراند سلام طشقند في أوزبكستان في الخامس من مايو، وبطولة جراند سلام باريس في الثامن من مايو، وتعقبها بطولة العالم للجودو المقامة في بودابست المجرية خلال الفترة من 8 – 13 يونيو القادم، مسكاً للإعداد قبل التوجه لدورة طوكيو.