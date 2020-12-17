مبادرة إنسانية لـ «سلة الكراسي المتحركة»

العين (الاتحاد)

شهدت الصالة الرياضية بنادي العين لأصحاب الهمم التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمدينة العين مباراة في كرة السلة على الكراسي المتحركة جمعت فريق النادي أمام الفريق الأول لكرة السلة بنادي العين، ضمن مبادرة أطلقها نادي العين لتوعية المجتمع بأهمية رياضة أصحاب الهمم، وأثرها على الفرد والمجتمع، من خلال تفعيل دور مسؤولية النادي المجتمعية.

وتهدف المبادرة الإنسانيّة التي جرت بالتنسيق بين إدارة الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا وإدارة نادي العين إلى توعية المجتمع عن «أصحاب الهمم»، وتسليط الضوء على إنجازاتهم لتعزيز روح الاندماج في المجتمع، إضافة إلى استقطاب لاعبين لممارسة الرياضة من أصحاب الهمم، وترسيخ أسمى المبادئ والقيم وإعلاء شأن الرياضة، وجعلها نمط الحياة اليومي عند جميع الفئات ومكونات المجتمع.

ووجه إسماعيل المرازيق مدير إدارة الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الشكر إلى إدارة نادي العين على المبادرة الإنسانية بإقامة المباراة، وقال إن النجاحات التي يحققها أبطال المؤسسة الرياضيون من أصحاب الهمم هي ثمرة دعم القيادة الرشيدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي العين - رئيس مجلس الشرف لنادي العين.

وأكد المرازيق اهتمام مجلس إدارة المؤسسّة برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس المجلس بتقديم أفضل سبل الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم المشمولين برعاية المؤسسّة، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، ولاسيما بالنسبة للرياضيين الذين يؤكدون يوماً بعد يوم قدراتهم على رفع راية الدولة في كافة المحافل والمنافسات الرياضية العالمية.

وجاءت المباراة الودية حماسية على الكراسي المتحركة تم خلالها دمج رجال العين لكرة السلة مع فريق نادي العين لأصحاب الهمم، وتقسيمهم إلى فريقين أ وب، لعبت على أربعة أشواط حقق من خلالها الفريق « أ » الفوز على فريق « ب » بنتيجة 27-19.

وفور انتهاء اللقاء تم تكريم فريق العين لأصحاب الهمم بهدايا تذكارية مقدمة من الراعي للفعالية عود بوتيك للعطور، ودرع نادي العين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومن ثم أخذ الصورة التذكارية لجميع المشاركين بالفعالية.

وأشار أحمد سلطان النعيمي المدير الرياضي لشركة نادي العين للألعاب الرياضية بأن مثل هذه الفعالية تسعدنا بشكل كبير عندما نشارك إخواننا وأبناءنا من ذوي أصحاب الهمم في فعالياتهم الرياضية برغم الظروف التي نمر بها من جائحة كورونا إلا أننا أصرينا على إدخال البهجة والسرور لهم وهذا دورنا كمؤسسة رياضية مجتمعية نسعى دائماً إلى إشراك ذوي الإرادة والعزيمة في أنشطتنا الرياضية والثقافية.