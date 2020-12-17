«العلامة الكاملة» لطائرة «السماوي» تهدد الوصل

معتصم عبدالله (دبي)

تهدد «العلامة الكاملة» لفريق طائرة بني ياس متصدر الترتيب العام لدوري الرجال برصيد 12 نقطة ضيفه الوصل في مواجهة اليوم التي تنطلق في السابعة مساء بصالة نادي الوصل، ضمن الجولة السادسة، والتي تشهد أيضاً مباراتي العين وشباب الأهلي على ملعب صالة الأول، والوحدة وحتا بأبوظبي، على أن تختتم غداً بمباراتي الظفرة والجزيرة، وعجمان والنصر.

وتعد طائرة «السماوي» الفريق الأبرز حالياً للمنافسة قبل نحو أربع جولات على ختام الدور الأول، بعدما احتفل الفريق في الجولة الماضية بفوزه على العين بثلاثة أشواط نظيفة، محققاً الفوز الرابع على التوالي، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة، ويملك بني ياس في جعبته مباراة مؤجلة في الجولة الأولى أمام حتا لم تؤثر نتيجتها على صدارته الحالية للترتيب، وهو ما يدعم حظوظ الفريق في المواجهة أمام مضيفه الوصل، والذي تلقى الخسارة الثانية في سجله أمام حتا 1-3 في الجولة الماضية، مقابل الفوز في ثلاث مباريات بالأشواط 3-0، 3-1، 3-2 منحته 8 نقاط.

ويلقي تراجع نتائج فريقي العين وشباب الأهلي بظلاله قبل مواجهة الليلة بخسارة «الزعيم» أمام بني ياس 0-3، «والفرسان» أمام الجزيرة بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة الماضية، ويحتل أصحاب الأرض المركز السابع في الترتيب العام برصيد 4 نقاط، مقابل 8 لشباب الأهلي الخامس.

وتجمع المواجهة الأخيرة في مباريات اليوم الأول للجولة السادسة، الوحدة صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط أمام ضيفه حتا الرابع برصيد 9 نقاط والساعي بدوره للتقدم في جدول الترتيب، مستفيداً من معنويات فوزه على ضيفه الوصل بثلاثة أشواط نظيفة في الجولة الماضية.