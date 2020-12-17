صراع «النقطة» يشعل دوري أقوياء اليد

رضا سليم (دبي)

يتحول دوري أقوياء اليد سريعاً إلى الجولة السادسة وقبل الأخيرة، التي تسبق التوقف الطويل الذي سيبدأ بعد الجولة السابعة 22 ديسمبر، لتعود المسابقة من جديد 5 فبراير، وتقام الجولة السادسة على يومين، حيث يلتقي اليوم شباب الأهلي والنصر في ديربي دبي بصالة شباب الأهلي، وتجمع المواجهة الثانية بين بني ياس والعين بصالة السماوي، فيما يستضيف فريق مليحة منافسه الظفرة، وتستكمل الجولة غداً بمواجهتين، تجمع الأولى بين الشارقة ودبا الحصن بصالة الملك الشرقاوي، والثانية بين الوحدة والوصل بصالة الوحدة.

وتكمن أهمية هذه الجولة في كون كل الفرق تبحث عن التقدم في جدول الترتيب، نظراً لتضاؤل فارق النقاط، وبالتحديد فارق النقطة بين معظم الفرق، بالإضافة إلى أن هناك فرقاً لعبت 4 جولات وأخرى لعبت 5 جولات، ويبقى الشارقة حامل اللقب والعين فقط من نجحا في الحصول على العلامة الكاملة في 4 جولات، ويتبقى لكل فريق جولة طبقاً لنظام المسابقة.

ورغم أن مواجهات هذه الجولة ليست بين فريقين يتصارعان على القمة، فإنها ستغير شكل جدول الترتيب بسبب فارق النقاط، وهو ما يجعل ديربي دبي بين شباب الأهلي والنصر أشبه بمباراة نهائية، نظراً لأن النصر متصدر قمة الترتيب برصيد 13 نقطة من 4 فوز وخسارة، بينما شباب الأهلي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط من 3 فوز وخسارة، وفي حالة فوزه على العميد سيقدم خدمة لكل من الشارقة والعين، وكلاهما حصد العلامة الكاملة في 4 مباريات، وسيطيح بالنصر من القمة، بينما فوز العميد سيضعه على القمة حتى إشعار آخر، خاصة أنه لن يغيب إلا في الجولة العاشرة.