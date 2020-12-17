«الفارس» يعمق جراح «الإعصار» بـ «التاسعة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

عمق الظفرة من جراح حتا بالفوز عليه بهدف، وإلحاق الخسارة التاسعة به من أصل 10 مباريات خاضها «الإعصار» في دوري الخليج العربي.

ونجح «الفارس» في حصد الفوز الرابع هذا الموسم، ليصل إلى «النقطة 15» جمعها من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في ثلاث، كما أنه الفوز الرابع في تاريخ مواجهاته مع حتا في الدوري، مقابل الخسارة مرة واحدة.

وسجل دينسلون جونيور الهدف الوحيد، في الدقيقة 61، وهي البصمة الثالثة له هذا الموسم بالدوري.

ورغم أن المباراة جاءت أقل من المتوقع فنياً، إلا أن أحداثها شهدت سخونة وإثارة بعد تسجيل الظفرة للهدف، حيث حاول حتا إدراك التعادل، إلا أن تألق الحارس خالد السناني حال دون ذلك.

وواصل حتا تسجيل الأرقام السلبية في البطولة، بالخسارة في 9 مواجهات، وتلقي 26 هدفاً ليكون أضعف دفاع، وكذلك سجل الفريق 4 أهداف فقط، ليكون الأضعف هجوماً، ليقبع في القاع برصيد نقطة «يتيمة».

على الجهة الأخرى، نجح أصحاب الأرض في بلوغ الهدف المنشود، بحصد النقاط الثلاث.



فيلسيوفينتش: لعبنا بروح قتالية

أبدى الصربي ألكسندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة، سعادته بفوز فريقه على حتا، مشيداً بالأداء القتالي للاعبيه خلال شوطي المباراة.

وكشف أنه وضع كل السيناريوهات لمباراة صعبة أمام «الإعصار»، وأعد لها العدة، وهذا ما حدث خلال اللقاء.

وأبدى فيلسيوفينتش ارتياحه بوصول الظفرة إلى «النقطة 15»، قبل ثلاث جولات من نهاية مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي.

وقال إن حتا بالرغم من حصوله على نقطة واحدة حتى الآن، إلا أنه يضم عناصر جيدة من اللاعبين، مشيراً إلى أنه لاحظ من خلال قراءته السابقة لأكثر من مباراة لحتا، أن الفريق يؤدي بصورة جيدة، حتى بداية الشوط الثاني، ثم يبدأ التراجع تدريجياً.



فلاديمير: عاقبنا أنفسنا

وصف فلاديمير مدرب حتا مباراة فريقه أمام الظفرة بـ «المفتوحة» وقال: المواجهة جاءت هجومية، إلا أن «الإعصار» لم يستغل الفرص التي أتيحت له خلال الـ 90 دقيقة.

وأضاف: سنحت لنا فرص كانت كفيلة بتغيير النتيجة، ولكن مع الأسف لم نستغلها، وكذلك فإن تألق حارس الظفرة، هو السبب في التصدي للمحاولات الخطرة من لاعبي حتا.

وشدد فلاديمير على أن هناك قاعدة تقول «إنك إذا لم تسجل سوف تستقبل»، وهذا ما حدث فعلياً أمام الظفرة، فقد أهدرنا، وعاقبنا أنفسنا بهدف من خطأ دفاعي.

وأعرب فلاديمير عن رضاه عن أداء فريقه، مؤكداً أنه لو استمر اللاعبون على تقديم المستوى نفسه في الفترة المقبلة، فإن حتا قادر على تعويض بعض من الخسائر.