النصر والعين.. «السبع العجاف»!

معتصم عبدالله (دبي)

يخيم شبح «السبع العجاف»، على مباراة النصر أمام ضيفه العين، في قمة ختام الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، الليلة، حيث يرغب «العميد» في حصد الانتصار الأول أمام «الزعيم» في الدوري، بعد 6 مواسم، منذ آخر انتصار بهدف إبراهيما توري، ضمن «الجولة 19» لموسم 2013- 2014 على ملعب النصر.

ولا يلغي فارق النقاط الخمس ما بين النصر «20»، وضيفه العين «15»، من قوة وأهمية المواجهة المرتقبة، عطفاً على غياب انتصارات «الأزرق» أمام «البنفسج»، في آخر 10 مواجهات في الدوري، بالخسارة في ثماني مباريات، والتعادل في مباراتين 1-1، علماً أن نتيجة التعادل 2-2 كانت حاضرة أيضاً في الموسم الماضي 2019- 2020 والمُلغى.

ويأمل «العميد» في الاستغلال الأمثل لظروف منافسه الذي ظل يقدم مستويات متباينة، في الجولات التسع الماضية، قبل تعثره بالخسارة 1-4، في الجولة الثامنة أمام بني ياس، والتعادل من دون أهداف أمام ضيفه عجمان في الجولة الماضية، وهي المرة الأولى التي يصوم فيها هجوم «الزعيم» الذي غاب عنه مهاجمه لابا كودجو عن التسجيل في الموسم الحالي.

غير أن الحذر سيكون شعاراً لأصحاب الأرض، عطفاً على «كاريزما المنافس»، علاوة على تذبذب الأداء الدفاعي لـ «الأزرق»، والذي فقد بنهاية الجولة الماضية لقب الأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباكه 5 أهداف، في آخر مباراتين.