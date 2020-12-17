عجمان وخورفكان.. «العادة المرفوضة»!

رضا سليم (دبي)

وسط صراع الهروب من القاع، يلتقي عجمان وخورفكان، في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، لأن الفريقين يبحثان عن الفوز، نظراً لتقاربهما في المراكز، وبالتالي فإن الفوز يساوي 6 نقاط، وليس ثلاثاً فقط، في ظل البحث عن «طوق النجاة».

وفي حال نجاح «البرتقالي» في الفوز، فإنه يحصد العديد من المكاسب، في مقدمتها تذوق طعم الانتصار الأول، والابتعاد عن المركز قبل الأخير، والوصول إلى النقطة السادسة، بعدما حقق ثلاثاً فقط، في 9 جولات، وتخطي خورفكان الذي يحتل المركز الحادي عشر «5 نقاط»، بينما فوز «النسور» يمنحه دفعة معنوية كبيرة ويرفع رصيده إلى 8 نقاط، وينفصل عن «مجموعة القاع».

يبدو أن التعادل هو الشعار الأبرز، في تاريخ لقاءات الفريقين، إلا أن حدوثه اليوم سيكون بطعم الخسارة هذه المرة، لأنه لن يفيد الفريقين في الخروج من «الدوامة»، واللقاء الأول بين «البرتقالي» و«النسور» في الدور الأول من الموسم الماضي، انتهى بالتعادل 1-1، ولم تقم مباراة الدور الثاني، وفي بطولة الشارقة الودية التي سبقت بداية الموسم الحالي، انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ومواجهة اليوم هي الثالثة بين الفريقين في «الاحتراف».

وتكاد المقارنات الفنية بين الفريقين متشابهة إلى حد ما، حيث اهتزت شباك عجمان 19 مرة، وهي الأهداف نفسها التي دخلت مرمى خورفكان، إلا أن الأخير سجل 8 أهداف، مقابل 4 لأصحاب الأرض.