«البارسا».. العقدة «ربع قرن»!

برشلونة (رويترز)

استعاد برشلونة شيئاً من هيبته، وفاز على ضيفه ريال سوسيداد 2-1، أمس الأول، في مباراة مسبقة من المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وعلى الرغم من أن الضيوف كانوا المبادرين لافتتاح التسجيل، عن طريق البرازيلي ويليان جوزيه في الدقيقة 27، فإن الفريق «الكتالوني» رد بهدفين عبر جوردي ألبا في الدقيقة 31، والهولندي فرنكي دي يونج في الدقيقة 43.

ورفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، مقابل 26 نقطة لسوسيداد الذي تخلى عن الصدارة لأتلتيكو مدريد بفارق الأهداف، ولكن ظل متقدماً على ريال مدريد حامل اللقب بالأهداف أيضاً، علماً أنه خاض ثلاث مباريات أكثر من الأول ومباراة أكثر من الملكي.

وهو الفوز الثاني توالياً لبرشلونة الذي يمر بمرحلة متأرجحة هذا الموسم مع مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان، بعد تعرضه لأربع هزائم في 12 مباراة.

ولم ينجح ريال سوسيداد في السنوات الـ25 الأخيرة من الحصول على نقطة واحدة من «البلاوجرانا» في ملعب «كامب نو»، ومن المصادفة أن النقطة الأخيرة التي نالها الفريق الباسكي كانت عام 1995، عندما كان كومان لاعباً في الفريق «الكتالوني».

وكال كومان المديح لضغط فريقه المستمر، وقال: «الشوط الأول كان رائعاً وكان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف، لعبنا بحدة ووضعنا سوسيداد تحت ضغط هائل وركضنا كثيراً».

وأضاف: ريال سوسيداد فريق رائع عند الاستحواذ على الكرة، ولكننا كنا نستعيدها دائماً وضغطنا بشكل جيد، كانت مباراة مفتوحة، لأن منافسنا يعرف كيف يلعب جيداً، لكن المباراة كانت لنا، وكان فوزاً مستحقاً.

وقدم ليونيل ميسي أداءً متواضعاً، وأهدر عدة فرص، وأخطأ في العديد من التمريرات، لكن كومان كان سعيداً بمعدل أداء قائد فريقه.

وأضاف: هذا هو الفريق الذي أريد مشاهدته، كل لاعب قدم كل ما لديه، الفارق الأبرز هو أسلوبنا عند فقدان الكرة، وميسي اجتهد في هذا الجانب، وضغط كثيراً، وكل اللاعبين فعلوا ذلك أيضاً، وهذا هو الأسلوب الذي يجب اتباعه عند فقدان الكرة.

وذهب سوسيداد إلى «كامب نو» بعد حفاظه على سجله الخالي من الهزيمة في تسع مباريات في الدوري، ولكنه عانى للتأقلم مع أسلوب برشلونة، وأشاد مدربه إيمانول ألجاسيل بمنافسه، وقال: «شاهدنا أفضل نسخة من برشلونة منذ فترة طويلة، وخاصة في الناحية الدفاعية».