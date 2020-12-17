«دلة الجولف».. «نيولوك»

دبي (الاتحاد)

أعلن منظمو بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، عن إطلاق النسخة الـ 32 من 28 إلى 31 يناير 2021، لتكون الأكبر للحدث العالمي الذي يستقطب أبرز نجوم رياضة الجولف في العالم إلى البطولة الأعرق في المنطقة، يتقدمهم كولين موريكاوا الفائز ببطولة الولايات المتحدة لهذا العام «الماسترز»، والإسباني سيرجيو جارسيا الفائز بلقب هذه البطولة في عام، والإنجليزي تومي فليتوود المتوج بكأس رايدر وبطل «السباق إلى دبي» سابقاً، ويحصل البطل على كأس الدلة الشهير.

وأكد المشاركة نخبة من اللاعبين في البطولة التي ستقام في نادي الإمارات للجولف في دبي، ومنهم الثنائي الإنجليزي المتوج بكأس رايدر، جاستن روز وتيريل هاتون، واللاعب الأسترالي لوكاس هيربرت حامل لقب البطولة، الذي حقق فوزه الأول في الجولة الأوروبية، بعد تغلبه على كريستيان بيزويدنهاوت بعد جولة فاصلة في النسخة الماضية التي أقيمت في يناير الماضي.

وتماشياً مع بروتوكولات «كوفيد-19» الدولية، ستقام البطولة التي تعد أول بطولة ضمن الجولة أوروبية في الشرق الأوسط والأطول في الجدول الزمني خارج أوروبا باستمرارها منذ أكثر من ثلاثة عقود متوصلة، في بيئة آمنة بيولوجيًا لضمان سلامة جميع المتواجدين.

وسيكون الحضور مخصصاً للضيوف المدعوين فقط، ولكن سيتم بث الحدث للجمهور في جميع أنحاء العالم على شبكات البث الرياضية الرئيسة، وستتم مشاركة المحتوى الحصري على قنوات التواصل الاجتماعي للبطولة.

يظهر موريكاوا للمرة الأولى في هذا الحدث، بعد أن اقتحم الأضواء كفائز في بطولة كبرى في أول موسم كامل له كمحترف في بطولة الولايات المتحدة لهذا العام في سان فرانسيسكو، وحصل اللاعب البالغ 23 عاماً على ثلاثة ألقاب باسمه في الجولة الأميركية، وهو يستمتع باحتمالية التنافس على أول لقب خارجي في دبي في حدث شهد عدداً من الفائزين الكبار بما فيهم سيف باليستيروس وفريد كبلز وإرني إلس وكولين مونتجمري وتايجر وودز وروري ماكلروي منذ إنشائها في عام 1989.