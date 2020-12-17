تأجيل «أستراليا المفتوحة» 3 أسابيع

سيدني (د ب أ)

أعلنت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أمس، عن أجندة منقحة لموسم 2021 من منافسات المحترفين، حيث تتأخر بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، ثلاثة أسابيع عن موعدها المعتاد.

وتقام منافسات الدور التمهيدي «التصفيات» لبطولة أستراليا المفتوحة من 10 إلى 13 يناير المقبل، قبل خضوع اللاعبين لأسبوعين من العزل الطبي في أستراليا.

وتنطلق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن يوم الثامن من فبراير، وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته، حيث تأخرت ثلاثة أسابيع عن موعدها المعتاد.

وفي عام 2021 ستكون أول بطولة تابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، هي جولة التحدي، والتي تنطلق في إسطنبول يوم 18 يناير.

وأوضحت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أن إجمالي عشر بطولات ستقام في أربع دول خلال المرحلة الأولى من الموسم الجديد، حيث تستضيف تركيا ثلاث بطولات متتالية، قبل انتقال المنافسات إلى فرنسا وإيطاليا وجنوب أفريقيا.

وأعلنت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عن تحديث أجندة منافسات موسم 2021، في ظل التغييرات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا.

وتنطلق بطولة دلراي بيتش المفتوحة في الخامس من يناير، ويعقبها بطولة أنطاليا التي تنطلق في العاشر من الشهر ذاته.

وأكدت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أن تفاصيل البطولات التي تقام بين الأسبوعين الثامن والثالث عشر، سيتم الإعلان عنها بشكل منفصل.