3 ألعاب و300 رياضي في تحدي جارمن كويست بحتا

دبي (الاتحاد)

ينطلق في السابعة صباح اليوم، سباق «جارمن كويست حتا 2020» الذي تنظمه شركة أرابيان إيبيك، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبدعم شرطة دبي، وبرعاية مغامرات حتا، وشركة جارمن العالمية، ويتم فيه التنافس في 3 رياضات هي: الدراجات الهوائية الجبلية، والكاياك، والجري.

وسجل حتى اليوم أكثر من 300 شخص للمشاركة في السباق الذي ستكون نقطة انطلاقته من حتا وادي هب، وسيتم احتساب الوقت خلال المنافسات من خلال شريحة التوقيت التي ستعلق في قدم المتسابقين، وتقتصر المشاركة على فئة الفردي فقط ضمن سباقين، الأول مخصص للهواة، والذي يتم التنافس فيه لمسافة 13 كيلومتراً، دراجات هوائية، والجري لمسافة 5.5 كيلومتر، والتجديف بالكاياك لمسافة 1 كيلومتر، والسباق الثاني للمحترفين، ويتم فيه التنافس بالدراجات الهوائية لمسافة 27 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، والكاياك لمسافة 1 كيلومتر.

وينقسم كل سباق إلى 6 مراحل، ففي فئة الهواة يبدأ السباق في المرحلة الأولى بالدراجات الهوائية لمسافة 6 كيلومترات، ثم الانتقال للمرحلة الثانية بالجري لمسافة 2.5 كيلومتر، وفي المرحلة الثالثة يتم التجديف لمسافة 1 كيلومتر، ثم ينتقل المتسابق للمرحلة الرابعة بالجري مرة أخرى لمسافة 2.5 كيلومتر، ثم في المرحلة الخامسة يعود للدراجات الهوائية لمسافة 7 كيلومترات، وفي المرحلة السادسة يجري لمسافة 500 متر.

وفي فئة المحترفين تضم المرحلة الأولى سباق الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً، وفي المرحلة الثانية الجري لمسافة 2.5 كيلومتر، وفي المرحلة الثالثة، التجديف بالكاياك لمسافة 1 كيلومتر، وفي المرحلة الرابعة، الجري 2.5 كيلومتر، وفي الخامسة الدراجات الهوائية لمسافة 7 كيلومترات، وفي المرحلة السادسة الجري لمسافة 5 كيلومترات.

وتنوعت المنافسات في السباق بهذا الشكل الفريد والمثير، لضمان خوض المشاركين لتجربة رائعة وسط سفوح جبال حتا وبين الوديان وفي وسط المدينة للاستمتاع بطبيعتها الخلابة، التي حرصت اللجنة المنظمة على الاعتناء بها، من خلال فرض شروط جزائية على أي مشارك يقوم بالاعتداء عليها، أو على من يرمي المخلفات.