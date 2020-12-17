سانتوس إلى «مربع ذهب» ليبرتادوريس

ساو باولو (د ب أ)

تأهل سانتوس البرازيلي إلى المربع الذهبي لكأس ليبرتادوريس لكرة القدم، بفوزه الساحق على ضيفه جريميو 4-1، في إياب دور الثمانية.

وفي مباراة ثانية، لكن في ذهاب دور الثمانية، تغلب راسينج كلوب الأرجنتيني على ضيفه بوكا جونيورز 1-صفر.

واكتسح سانتوس مواطنه جريميو 4-1، حيث تكفل كايو خورخي بتسجيل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 1 و54، وسجل ماريو سانتوس ولايرسيو الهدفين الآخرين، في الدقيقتين 16 و83، وأحرز تاكيانو دا سيلفا الهدف الوحيد لجريميو في الدقيقة 81.

وتفوق سانتوس 5-2 في مجموع اللقاءين، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله.

وفاز راسينج كلوب الأرجنتيني على ضيفه بوكا جونيورز بهدف سجله لورينزو ميلجاريجو في الدقيقة 60.