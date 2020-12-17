لابورتا: هدفي الاحتفاظ بـ «البرغوث»

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال خوان لابورتا الرئيس الأسبق لبرشلونة الإسباني، والمرشح لخوض الانتخابات القادمة للنادي في 24 يناير المقبل، إن هدفه الرئيس هو الاحتفاظ بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، ويأمل في الوقت نفسه أن يكون «الكتالوني» قادراً على الفوز بدوري الأبطال، حتى يمكنه كرئيس محتمل الإبقاء على «البرغوث».

وأضاف في تصريحات لراديو ماركا: نستخدم كل إمكانياتنا وخبراتنا من أجل الاحتفاظ بميسي معنا، وهو من جانبه يريد البقاء، وعلاقتي الطيبة به تجعلني واثقاً من أنه سيستمر، وأنه ينتظر بلهفة انتهاء انتخابات الرئاسة، وقيام الرئيس الجديد بتقديم عرض له، ولهذا يتعين أن أفوز أولاً في الانتخابات، حتى يمكنني تقديم مثل هذا العرض، وتمديد عقده. ولأن لابورتا كان أول رئيس لبرشلونة يعين بيب جوارديولا مديراً فنياً للفريق، سأله راديو ماركا عن رأيه في هذا المدرب الإسباني، ومقارنته بالفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قال: بالنسبة لي جوارديولا أفضل مدرب في العالم، وزيدان مدرب رائع يدعمه تاريخه الحافل لاعباً متميزاً، ويعرف جيداً كيف يتعامل مع لاعبيه، ولكن جوارديولا له سحر خاص.