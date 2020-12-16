اتحاد الكرة يرسل «المدرب الوطني» إلى «معايشة» في أوروبا

معتز الشامي (دبي)

أكد يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات، أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وجه بضرورة دعم المدرب المواطن، وتوفير كل ما يلزم لتطويره ورفع قدراته بما يخدم خطط الاتحاد وقراره الأخير القاضي بفرض المدرب الوطني في جميع الأندية بداية من الموسم المقبل.

وشدد السهلاوي على أن الشيخ راشد بن حميد رئيس الاتحاد وجه بضرورة استغلال اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الاتحادات حول العالم لابتعاث المدربين إلى أوروبا لخوض تجارب معايشة وتطوير المستوى، وأن الاتحاد سوف يتحمل التكاليف، خصوصاً للمواهب التدريبية المؤهلة لقيادة أندية ومنتخبات مستقبلاً

وأضاف: «بعد قرار الاتحاد بفرض المدرب الوطني ضمن الأجهزة الفنية بجميع الأندية والمنتخبات المجال أصبح مفتوحاً أمام الجميع، خصوصاً إذا وجد النادي أو الاتحاد كفاءة تلبي طموحه».