«عائلة ميسي» تنفي التواصل مع أندية أخرى

أنور إبراهيم (القاهرة)

ما زال مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني غامضاً، رغم أن عقده مع الفريق ينتهي في 30 يونيو المقبل، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر بعد أقل من شهر من الآن، وتحديداً خلال «الميركاتو» الشتوي في يناير المقبل.

ورغم الشائعات التي تتردد باستمرار في وسائل الإعلام المختلفة، إلا أن موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أكد نقلاً عن ميسي نفسه والمحيطين به وأولهم والده ووكيله خورخي ميسي، أن اللاعب لم يجر أي مفاوضات من أي نوع مع أي نادٍ آخر، وأنه لم يلتق على الإطلاق بأي من مرشحي رئاسة النادي الكتالوني، والتي ستجرى يوم 24 يناير المقبل.

وقال الموقع: إنه من الطبيعي أن تسعى بعض الأندية لمعرفة نوايا ميسي المستقبلية، ومدى إمكانية ضمه، ولكن النجم الأرجنتيني وعشيرته يرون أن أوان التفكير في هذا الأمر لم يحن بعد، لأنه ليس من المنطقي تناوله في وسط الموسم.

وأضاف الموقع في تقريره: أن والد ميسي الموجود في الأرجنتين منذ بضعة أشهر يعرف جيداً أن اللحظة المناسبة للدخول في مفاوضات مع أي أحد لم تأت بعد، وأنه وابنه لا يريدان وضع موعد نهائي لإعلان هذا الأمر، وإنما لديهما ورقة عمل وخارطة طريق واضحة، ستعلن في الوقت المناسب.

وأشار الموقع إلى أن ميسي نفسه يرغب في التركيز فقط على الجانب الرياضي الخاص بالفريق، ويأمل في الحفاظ على لياقته، ولهذا فإنه ليس متعجلاً بالحديث عن مستقبله، ولكنه سيكون حراً على أية حال، اعتباراً من يناير المقبل في التفاوض مع أي أحد.

واختتم الموقع تقريره بقوله: إن ميسي مشغول الآن بإخراج الفريق من كبوته في الدوري الإسباني «الليجا»، حيث يتراجع ترتيبه في جدول الدوري في سابقة تحدث للمرة الأولى منذ سنوات غير قليلة.