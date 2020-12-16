مورينيو: سون يرغب في البقاء مع توتنهام

لندن (رويترز)

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي: إن مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين يرغب في إنهاء مسيرته في النادي، لكن المحادثات حول تجديد عقده تأثرت بجائحة كوفيد-19.

ويقدم سون مستوى رائعاً هذا الموسم، وسجل 13 هدفاً في 21 مباراة بجميع المسابقات وينتهي عقده الحالي مع توتنهام في يونيو 2023.

وفاز المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية للمرة الخامسة، والثانية على التوالي أمس الأول. وحين سئل عن موقف عقد سون، قال مورينيو: «إن كان من الصعب إحراز تقدم في هذا الأمر في ظل الشكوك التي صنعتها الجائحة، كيف يمكن أن توقع عقداً جديداً مع لاعب؟ لا نعرف ماذا سيحدث في الموسم المقبل، وأعرف أن الاثنين يرغبان في استمرار العلاقة إلى نهاية مسيرته لو كان ذلك ممكناً».