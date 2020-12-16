مهدي علي: اختيار مارفيك فعّل اتفاقي مع «الفرسان»

دبي (الاتحاد)

أوضح مهدي علي مدرب شباب الأهلي أنه لم يمانع تدريب المنتخب الوطني الأول، عندما تم الاتصال به من قبل مسؤولي اتحاد الكرة، وأنه استجاب خلال المفاوضات، مضيفاً أن تدريب المنتخب مهمة وطنية لا يمكن رفضها.

وأكد مهدي أنه عبر عن موافقته لتولي المهمة بشرط توفير الظروف المواتية التي تساعد على تجهيز المنتخب للمباريات الأربع المقبلة، وكشف عن أنه كان على اتفاق أدبي مسبق مع شباب الأهلي لتدريب «الفرسان»، بانتظار تحديد الوقت المناسب لذلك، وبعدها دخل اتحاد الكرة على الخط، وسط تفهم كامل من إدارة شباب الأهلي التي منحت الأولوية للمنتخب.

وأضاف أنه بعد اختيار اتحاد الكرة للمدرب الهولندي مارفيك لقيادة المنتخب، تم تفعيل الاتفاق الذي يربطه بشباب الأهلي لقيادة «الفرسان»، بداية من مباراة الفجيرة غداً، معترفاً بأن وضع «الأبيض» غير مريح في هذه الفترة بسبب النتائج السلبية التي تعرض لها في تصفيات كأس العالم وأمم آسيا، متمنياً التوفيق للمدرب الهولندي في مهمته لتصحيح وضع المنتخب.