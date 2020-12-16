العروبة يستضيف «الصقور» في دوري «الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تنطلق اليوم الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى، بإقامة مباراة وحيدة بين فريقي العروبة وضيفه الإمارات، وذلك بسبب التزام الأخير بخوض مباراته أمام شباب الأهلي في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الثلاثاء المقبل، بينما تستكمل الجولة في يومي الجمعة والسبت، حيث تبدأ المواجهات بمباراتين، تجمع الأولى بين فريقي دبا الفجيرة والتعاون، ثم الثانية بين البطائح ومسافي، ويلعب مساء السبت العربي مع دبا الحصن والذيد ومصفوت. ويتطلع العروبة لحصد النقاط الثلاث وتحسين موقعه على جدول الترتيب في مواجهة صعبة يسعى من خلالها «الصقور» لتعويض التعادل الأخير 2-2 مع ضيفه العربي.