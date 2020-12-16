ماكلروي وتوماس يشاركان في «جولف أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة أفضل نجوم الجولف في العالم، من رابطة محترفي الجولف والجولة الأوروبية، في النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، والتي ستُقام خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير 2021، ويحتضنها نادي أبوظبي للجولف ضمن جولات سلسلة رولكس المصنفة في الفئة الممتازة لأجندة الجولة الأوروبية العالمية.

ويتقدم المشاركين البطلان روري ماكلروي وجاستن توماس، الفائزان بالعديد من الألقاب الكبرى وبطولة كأس رايدر. كما ستجمع الفعالية نخبة من أبرز الأسماء العالمية في هذه البطولة التي تمثل الانطلاقة الأولى المميزة لسلسلة بطولات رولكس، في إطار السباق إلى بطولة دبي 2021.

ويتطلع ماكلروي، المصنف الرابع عالمياً، لبدء العام بنجاح كبير، مع عودته للمنافسة في أبوظبي للمرة الأولى بعد غياب عن نسختي 2018 و2019، حيث أحرز النجم الإيرلندي الشمالي المرتبة الثانية خلال أربع مشاركات له في البطولة، ويأمل بتحقيق لقب البطولة خلال مشاركته في هذه الدورة والتي تقام في يناير المقبل.

من جهته قال ماكلروي، المصنف الأول عالمياً سابقاً: «أتطلع إلى العودة والمشاركة مجدداً في بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» التي تعد المحطة الأفضل، فضلاً عن كونها مرحلة بدء موسم 2021. كما أن البطولة تقام على ملعب عالمي المستوى، الذي يحتضنه نادي أبوظبي للجولف، وكنت قريباً جداً من تحقيق اللقب خلال مشاركاتي السابقة».

وأضاف: «أتمنى في هذا الموسم أن يرتقي مستواي وأدائي لدرجة تمكنني من المنافسة للفوز بلقب البطولة».

في المقابل حقق جاستن توماس، المصنف الثالث عالمياً، مؤخراً أفضل نتيجة له في ملعب أوجوستا ناشيونال، حيث أحرز المركز الرابع في بطولة الجولف للأساتذة، ويستعد لمشاركته الأولى في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من بوابة أبوظبي، وحقق توماس، البالغ من العمر 27 عاماً، نجاحاً كبيراً في مشهد الجولف العالمي بتحقيق 13 انتصاراً، كان آخرها في بطولة فيديكس سانت جود انفيتيشنال، كما ستمثل البطولة حضوره الثالث في سلسلة رولكس، بعد مشاركته في بطولاتها في فرنسا واسكتلندا.

وقال توماس: «نتطلع إلى المنافسة في أبوظبي للمرة الأولى، حيث يحظى ملعب نادي أبوظبي للجولف بسمعة مرموقة، وأنا واثق بأنه سيشهد منافسات قوية، نظراً لاحتضانه البطولة الأولى من سلسلة رولكس للموسم المقبل». مضيفاً: «أفضّل خوض تحديات جديدة وتجربة ملاعب الجولف في مختلف أنحاء العالم والتنافس أمام أبرز الأبطال، وسأبذل جهدي للفوز بكأس الصقر المجنح في هذه البطولة».

بدوره، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسرنا مشاركة روري ماكلروي مجدداً في بطولتنا التي حصدت العديد من الجوائز المرموقة. كما تسعدنا استضافة جاستن توماس خلال مشاركته الأولى في الإمارات ضمن منافسات البطولة الاستثنائية، مبيناً أن أبوظبي غدت وجهة رياضية عالمية رائدة ومفضلة للأبطال، في ظل أجندتها السنوية الحافلة والثرية بالفعاليات الرياضية المتنوعة التي تستقطب نخبة الفرق والرياضيين وصناع القرار الرياضي الدولي. مؤكداً أن مشاركة النجوم الأفضل في البطولة تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز سمعتها العالمية المميزة».

ومن جهته، قال عبدالفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في الإمارات: «تعتبر البطولة الأهم وتستقطب أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم. ويعد روري ماكلروي وجاستين توماس من أكثر نجوم الجولف إثارة، وسيساهمان في دعم نجاح البطولة، بما يتماشى مع هدفها الرامي إلى تشكيل مستقبل الجولف في المنطقة وإلهام الجيل القادم من الهواة والمحترفين».

2006

انطلقت بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للمرة الأولى عام 2006، وتقام في نادي أبوظبي للجولف للعام السادس عشر على التوالي، بين 21 و24 يناير.

700 مليون أسرة تشهد ختام بطولات الجولف بدبي

أرسلت الجولة الأوروبية للجولف رسالة شكر وعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى المجلس، على تشريف سمو رئيس المجلس لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف بالحضور وتتويج الفائزين، وكذلك على الجهود المبذولة لإنجاح تنظيم البطولة، التي أقيمت بحضور جماهيري لأول مرة في العالم منذ جائحة كوفيد 19، كما أشادت بالدعم الذي وصفته بـ«المميز للغاية» لبطولتي الجولف العالمية اللتين تم تنظيمهما في دبي خلال الفترة الأخيرة.

وقال توم فيليبس، رئيس عمليات الشرق الأوسط للجولة الأوروبية: «تشرفنا بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في بطولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي أقيمت في ملاعب عقارات جميرا للجولف، ولقد أرسلت هذه البطولة وبطولة الجولف في دبي رسالة واضحة إلى أكثر من 700 مليون أسرة حول العالم، مفادها أن دبي آمنة ومفتوحة للعمل مرة أخرى».