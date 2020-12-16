1.2 مليون درهم جوائز نصف ماراثون رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

تستعد إمارة رأس الخيمة لاستضافة سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2021، الذي يعد أسرع نصف ماراثون في العالم، ويشهد الحدث اهتماماً عالمياً، مع الإعلان عن مشاركة مجموعة من العدائين الأبطال والمعروفين على المستوى العالمي، في النسخة الخامسة عشرة التي تقام بجزيرة المرجان يوم 19 فبراير، وتبلغ قيمة الجوائز 1.219.000 درهم.

من المتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية في فئة النخبة، حيث يشارك كل من العداء الكيني كيبيوت كاندي، والعداء الأوغندي جاكوب كيبليمو، ومع تسجيل زمن قياسي تاريخي قدره 57:32، تمكن كاندي مؤخراً من إحراز اللقب، ليصبح حامل الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون في سباق فالنسيا الذي أقيم نوفمبر. وجاء كيبليمو، عداء المسافات الطويلة البالغ من العمر 20 سنة، في المركز الثاني بزمن قريب، وكان قد حقق فوزاً سابقاً وأحرز أول ميدالية لبلاده في بطولة سباق نصف ماراثون العالمية في غدينيا، بولندا، أكتوبر 2020.

كما ينضم إليهما في السباق العداءان الإثيوبيان أليكساندر موتيسو مونايو، وموسينيت جيريميو. وكان جيريميو قد فاز بماراثون دبي 2018 وحصل على المركز الثاني في ماراثون لندن 2019 بزمن قدره 2.02.55، مسجلاً رابع أسرع زمن على الإطلاق في تلك المسافة. وهو أيضاً صاحب الميدالية الفضية العالمية الحالية في بطولة العالم لسباق الماراثون 2019. أما بالنسبة للعداء موتيسو، فقد احتل مؤخراً المركز الرابع في سباق فالنسيا بزمن 57.59، وكان الوصيف في رأس الخيمة 2020 للرجال بتوقيت 59:16.

وسيعود العداء الكيني ستيفن كيبروب إلى السباق، بعدما تمكن من إحراز الفوز بنسخة 2019، محققاً أفضل زمن شخصي قدره 58.42، حيث يتشارك هذا الرقم مع بيدان كاروكي. كما أكد العداء كاروكي أيضاً مشاركته، وبالتالي فإن العدائين اللذين يشتركان بحمل الرقم القياسي سينطلقان معاً في السباق.

كما تم تأكيد مشاركة العداء السويسري جوليان واندرز، صاحب الرقم القياسي في سباق نصف الماراثون الأوروبي، في الحدث الأكثر ترقباً خلال عام 2021. وأثناء مشاركته في سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2019، سجل واندرز زمناً قدره 59.13، محرزاً المركز الرابع ضمن الترتيب العام، متفوقاً على العديد من العدائين الموهوبين الآخرين.