نجوم ريد بُل للفورمولا-1: «أبوظبي» بوابة العودة القوية

دبي (الاتحاد)

اعتبر نجوم فريق «ريد بُل» للفورمولا-1 أن التتويج بلقب جائزة سباق جائزة طيران الاتحاد الكبرى للفورمولا -1 في أبوظبي مطلع الأسبوع الجاري، يشكل بوابة العودة القوية للفريق نحو طموحات كبيرة في الموسم الجديد 2021، حيث وجد الفريق موطناً له للتفوق والإبداع، بعد حصد النجاح على الأراضي الإماراتية.

وأكد ماكس فيرستابن السائق المتوج باللقب، أن السباق في أبوظبي كان رائعاً للغاية وحلبة مرسى ياس كانت مثالية وجعلت القيادة ممتعة عليها، وجاءت النتيجة النهائية التي فاقت التوقعات، وقال: «التواجد على مركز الانطلاق الأول كان رائعاً بالفعل، ولكن الفوز هنا هو نهاية مثالية للموسم، كان علينا أن نحافظ على الإطارات، وكان توازن السيارة مميزاً، مما جعل القيادة ممتعة للغاية على حلبة مرسى ياس».

وأضاف: «كنت أتوقع معركة صعبة للغاية، ولكن أعتقد أننا نجحنا في إدارة كل شيء بشكل جيد للغاية، ولم تكن هناك حقاً لحظة شعرت فيها بالضغط وهو شعور جيد للغاية، أنا بالطبع سعيد جداً لإنهاء العام على هذا النحو، وآمل فقط أن نبدأ الموسم المقبل بشكل تنافسي حتى نتمكن من التواجد منذ البداية، لأننا نريد أن نكون قادرين على المحاولة والمنافسة من أجل البطولة، ولكن من أجل ذلك نحتاج للبدء بقوة، لقد عمل الجميع في الفريق وفي هوندا بجد طوال العام لتحسين السيارة، وهذه دفعة جيدة حقاً في الشتاء».

أما زميله أليكس ألبون الذي حقق المركز الرابع في السباق، فقال: «أنا سعيد بالمركز الرابع، وأعتقد لو كان السباق أطول ببضع لفات لكنت أكثر سعادة، لأنني أشعر أنه كان بإمكاننا تجاوز لويس هاملتون والصعود إلى منصة التتويج في أبوظبي».

وتابع: كنت أدير إطاراتي في بداية السباق، وربما كنت متحفظاً للغاية، لأن إطاراتي كانت تؤدي بشكل جيد حتى خلال نهاية السباق، بينما بدأ الآخرون في التراجع، ولكن بشكل عام، إنها نتيجة رائعة للفريق اليوم وأنا سعيد بسباقي، لقد شعرت بالرضا عن السيارة في نهاية هذا الأسبوع، وربما كانت أفضل سيارة قدتها في الفورمولا -1.

وختم: كان هناك الكثير من الضغط قبل السباق وهدفي الوحيد كان التركيز على أدائي والقيام بأفضل عمل ممكن لذلك أنا فخور بالنتيجة التي أحرزتها في ظل هذه الظروف، إنه لأمر رائع أن أثبت للجميع أنني قوي ذهنياً بما يكفي للتعامل مع كل الأحاديث الخارجية وبالطبع مواصلة التحسن. كفريق لم نستسلم، لقد حظيت بالكثير من الدعم من الجميع في المصنع وعملنا بجد مع المهندسين لجعلي أكثر راحة في السيارة، الآن أنا فقط أتطلع إلى العودة إلى المنزل والاسترخاء مع عائلتي.

وعبر كريستيان هورنر مدير فريق «ريد بُل» عن رضاه التام عن السباق المميز في أبوظبي، وقال: «هذا الفوز هو أفضل طريقة ممكنة لاختتام موسم 2020، الذي كان عاماً مضطرباً ومليئاً بالتحديات بسبب فيروس كورونا، التغلب على مرسيدس في الحصول على مركز الانطلاق الأول والفوز بالسباق الذي لم يغب عنهم منذ عام 2013، حيث حققنا الفوز مع سيباستيان فيتل، فهذا أمر رائع وأداء استثنائي هنا على حلبة مرسى ياس».

وختم: «كان ماكس متفوقاً طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قدم حصة تأهيلية مثالية، واستطاع أن يحولها إلى فوزه العاشر، يمكن القول إن أليكس خاض أفضل سباق له حيث احتل المركز الرابع خلف لويس مباشرة، وبشكل جماعي، كان هذا أداء قوياً للغاية للفريق».