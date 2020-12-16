لجنة رياضة المرأة الجامعية توزع حقائبها

عقدت لجنة رياضة المرأة بالاتحاد العربي للرياضة الجامعية، برئاسة الدكتورة آية البلطي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية ورئيسة اللجنة، اجتماعها الأول بتقنية الزوم، لمناقشة شؤون رياضة المرأة في الجامعات العربية، وتم اختيار سلمى سيف الخييلي من الإمارات نائبة للرئيس، ومنال سعدو بنات من الأردن مقررة للجنة.

اتخذ الاجتماع عدة قرارات أهمها إطلاق قاعدة بيانات للطالبات المميزات، وتم تكليف كل عضوة بتزويد اللجنة بأسماء الطالبات المميزات في المجال الرياضي في اتحاداتهن، واللاتي شاركن في أنشطة الاتحاد العربي المختلفة، وأية أنشطة أخرى على المستويين الإقليمي والدولي.

وتمت الموافقة على اعتماد الاستراتيجية المقدمة من اللجنة، ووضع خطة عمل للجنة لتحقيق أهدافها بالتنسيق والتوافق مع خطة عمل الاتحاد للدورة الخامسة، ويتم التركيز على النشاطات الخاصة برياضة الفتاة الجامعية العربية من بطولات ومحاضرات وملتقيات وندوات خاصة بالرياضة النسوية العربية.

وتم التأكيد كذلك على إقامة بطولة الطالبات للاتحادات الرياضة الجامعية العربية في رباعيات الكرة الطائرة وكرة اليد بتونس في مارس 2021، وتوجيه الدعوة لعضوات اللجنة لحضور البطولة، واعتبارها أول نشاط تشارك به اللجنة.