شراكة بين «ياس هيت» للرياضات الإلكترونية و«مايكروسوفت»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف فريق ياس هيت عن شراكة تقنية هامة تجمعه مع شركة مايكروسوفت، يتعاون خلالها الطرفان ضمن سلسلة من النشاطات التي تركز على تسريع عملية التحول الرقمي في مجال السباقات الافتراضية بالمنطقة، وتساهم هذه المبادرة في تحقيق المزيد من التقدم لتطوير وبناء مهارات الجيل القادم من نجوم السباقات الافتراضية، بالتزامن مع الانتشار المتسارع الذي تحققه الرياضات الإلكترونية عالمياً.

وعلقت ليلى سرحان، مديرة القطاع العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات: «تطورت الرياضات الإلكترونية بشكل متسارع لتصبح صناعة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، محافظةً على مسيرة نموها المتزايد. ويتمتع هذا النوع من الرياضات والمسابقات الافتراضية في الإمارات بشعبية متزايدة. ويدعم هذه التعاون مع خبراء الرياضات الإلكترونية في فريق ياس هيت التفاعل من الجمهور من المشجعين ومتابعي منافسات هذه الرياضة والمتسابقين، ويوفر لهم تنظيم الفعاليات المشتركة المشوقة بحضور العديد من محترفي الرياضات الإلكترونية ومركز السباقات العالمي في حلبة مرسى ياس حيث يقع مقر الفريق. ويعمل فريق ياس هيت على تسريع عملية التحول الرقمي عن طريق اعتماد مستقبل العلوم الرياضية التي توفرها خدمات مايكروسوفت السحابية الذكية، كما سيزين شعار شركة مايكروسوفت الزي الرسمي للفريق وهيكل السيارة.



وحول ذلك، علق سيف النعيمي، المدير التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «تؤكد هذه الشراكة التي تجمع شركة مايكروسوفت مع برنامجنا المبتكر على رؤيتنا الموحدة، لنواصل العمل معاً على تنمية المواهب المحلية الاحترافية في مجال السباقات على أجهزة المحاكاة، وتطوير الجيل القادم من المتسابقين المحترفين، الذين يمثلوننا وشركاءنا على الساحات العالمية أمام الملايين من المتابعين في مختلف أنحاء العالم».