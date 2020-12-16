غنتوت يحرز كأس «دولية الإمارات للبولو»

غنتوت (الاتحاد)



توج فريق غنتوت للبولو بطلاً لكأس بطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها العشرين التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وجاء فوز غنتوت بالكأس، بعد فوزه في المباراة النهائية للبطولة على فريق أبوظبي للبولو بنتيجة 10-4.5 والتي جرت بينهما بملعب الشيخ زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

حضر النهائي ومراسم التتويج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وزايد خليفة زايد العبودي الزعابي المدير التنفيذي بالنادي، وأحمد السويدي المدير التنفيذي باتحاد الفروسية والسباق.

وعقب النهائي تم تتويج فريق غنتوت بالكأس وأبوظبي بالمركز الثاني، وقام زايد خليفة الزعابي مدير النادي بإهداء درع نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو التذكاري للواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.

أما عن تفاصيل النهائي، فقد جاءت المواجهة تليق بالمباراة النهائية للحدث الكبير والنسخة العشرين للبطولة، والتي سيطر عليها غنتوت على مدار الأشواط الخمسة من خلال التقدم من الشوط الأول بهدفين عن طريق ناصر الشامسي قائد الفريق وصاحب أول الأهداف في النهائي بعد مرور 3 دقائق من البداية، ورغم أن أبوظبي كان متفوقاً بفارق نصف هدف مع بدء المواجهة، نظراً لفارق الهانديكاب إلا أنه لم يستغل الفرصة، وتشهد الدقيقة السابعة والأخيرة، ومن هجمة مرتدة خطف سانتوس إيريارت لاعب غنتوت الكرة لينفرد بالمرمى محرزاً الهدف الثاني لفريقه، وينتهي الشوط الأول.

التحدي والإثارة عنوان دائم في بطولات نادي غنتوت للبولو (من المصدر)

ومع انطلاقة الشوط الثاني ظهر لاعبو أبوظبي للبولو أكثر تصميماً على التعويض والعودة لجو المباراة، ولكن غنتوت تمكن من تسجيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق مانويل توكالينو، ويرد أبوظبي بالهدف الأول عن طريق باتيستا جارسيا، ونجح ناصر الشامسي في إحراز الهدف الخامس لغنتوت مع نهاية الشوط الثاني.

ولم يتغير الوضع كثيرًا في الشوط الثالث، وسجل مانويل توكالينو الهدف السادس لغنتوت الذي تعرض للإصابة، وتوقف اللعب ويهاجم فريق أبوظبي للتعويض، وينجح هوجو باربوتشي في تسجيل الهدف الثاني مع نهاية الشوط، وفي الشوط الرابع يسجل سانتوس إيريارت الهدف السابع لفريق غنتوت، ويرد باتيستا جارسيا بهدف لفريق أبوظبي، وفي الشوط الخامس والأخير يسجل مانويل توكالينو الهدف الثامن والتاسع لفريقه، ثم يضيف زميله سانتوس إيريارت الهدف العاشر لفريق غنتوت، ويرد فارس اليبهوني قائد فريق أبوظبي بالهدف الرابع والأخير لفريقه، لتنتهي المواجهة بفوز غنتوت وتتويجه بالكأس.