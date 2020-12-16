الشارقة والعين.. العلامة الكاملة في دوري اليد

رضا سليم (دبي)



حافظ الشارقة والعين على انتصاراتهما بدوري أقوياء اليد، بالعلامة الكاملة في 4 مباريات متتالية، دون خسارة أو تعادل، بينما تعرضت بقية الفرق للخسارة، حيث واصل الزعيم العيناوي انتصاراته بعدما تغلب على فريق الوصل بنتيجة 34-26 في صالة البنفسج ضمن الجولة الخامسة، انتهى شوطها الأول بتقدم العين 19-11، وأدار المباراة علي جعفر وياسر النقبي، وعلى الطاولة قسيم النجار ومجدي صباح، والمراقب فاضل أحمد.

ويرفع العين رصيده إلى 12 نقطة وضعته في المركز الثالث، متساوياً مع الشارقة الثاني، فيما رفع الوصل رصيده إلى 9 نقاط وتراجع للمركز السابع.

في الوقت الذي واصل فيه فريق الشارقة انتصاراته، بتغلبه على فريق الجزيرة بنتيجة 27-24 في المواجهة التي جرت بينهما بصالة فخر أبوظبي، وانتهى شوطها الأول بتقدم الشارقة 15-13، وأدار المباراة محمد النعيمي ونبيل خميس، وعلى الطاولة دلال حبشان ونوال مبارك، والمراقب جمال سيف، ورفع الشارقة رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم للمركز الثاني خلف النصر المتصدر للجولة الثانية على التوالي بفارق نقطة.

ومنع شباب الأهلي مفاجآت الوافد الجديد دبا الحصن، ونجح في الفوز عليه بفارق هدف 26-25 في المباراة التي جرت بينهما بصالة دبا الحصن، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 12-12، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وتقدم دبا الحصن للمرة الثامنة، رغم الخسارة برصيد 7 نقاط.

واستمر فريق النصر على القمة، بالفوز الذي حققه على فريق بني ياس 32-25 في المباراة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 19-10.

وفي قمة القاع حقق فريق الوحدة مفاجأة بالفوز على فريق الظفرة بنتيجة 21-20، وانتهى الشوط الأول 9-8، وهو أول فوز لفريق الوحدة هذا الموسم، ليدفع به من المركز الأخير إلى المركز قبل الأخير، للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما رفع الظفرة رصيده إلى 7 نقاط.

ويتصدر النصر قمة الدوري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، والشارقة الثاني برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، والعين الثالث بنفس رصيد النقاط من 4 مباريات، ثم شباب الأهلي الرابع ومليحة الخامس ولكل منهما 10 نقاط، والجزيرة السادس والوصل السابع ولكل منهما 9 نقاط، ودبا الحصن الثامن والظفرة التاسع ولكل منهما 7 نقاط، والوحدة العاشر 6 نقاط، وبني ياس الحادي عشر 5 نقاط.