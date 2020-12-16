«سيكريت أمبشن» يواجه «كيمبر» في تحدي الميل

دبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار ميدان، اليوم، سباق دبي كريك مايل (قوائم) للخيول المهجنة الأصيلة، وسباق مجاني ستيكس (للفئة الثانية) للخيول العربية الأصيلة، ضمن 7 أشواط في الحفل البالغ مجموع جوائزه 700 ألف درهم، برعاية شركة لونجين.

ويضم الشوط الخامس والرئيس لمسافة الميل، خيولاً من الطراز الرفيع، يتقدمها حامل اللقب «سيكريت أمبشن» وغريمه «كيمبر»، وكان الأول حقق فوزه بفارق طول على الثاني حينها، إلى جانب «كابيزانو» الفائز بسباق فايربريك ستيكس (للفئة الثالثة).

ولن يكون «سالوت ذا سولجر» الفائز بسباق برج نهار (للفئة الثالثة) لمسافة الميل، في آخر ظهور له بمضمار ميدان، صيداً سهلاً.

ويتصدر الجواد «آربي تكساس هولد» صاحب التصنيف الأعلى، حفل الافتتاح بسباق الخيول العربية الأصيلة، على لقب مجاني ستيكس (للفئة الثانية)، لمسافة 1900 متر، بعد حلوله بالمركز الثاني في الجولة الثالثة من سباق تحدي آل مكتوم (للفئة الأولى).

وتنافس على اللقب خيول قوية، أبرزها «ايه اف السجنجل» والقادم الجديد «عون» ابن «مهب» وله سجل حافل من المشاركات الخارجية.

وتعود خيول جودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، إلى الواجهة في أول ظهور هذا الموسم، ويسعى «ريل ورلد» الفائز في سباق مبتدئة بمضمار شيلمسفورد في بريطانيا على مسافة 2000 متر، لإثبات وجوده في الشوط السادس لمسافة 1900 متر.

ويتأهب «كوماندينج» بقيادة الفارس تاج أوشي، الذي حل بالمركز الثاني في آخر مشاركاته، للمنافسة بقوة، وهناك «رويال كاسل» ابن «دباوي» الذي حل بالميزان في بريطانيا.

ويتصدر «لوست ان تايم» لجودلفين ترشيحات الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر، وينافسه «ميادين» و«مقرب» لإسطبلات شادويل، وهناك أيضاً «أنتونيو فيفالدي» صاحب الأداء المتوازن في مشاركاته السابقة.

وتسعى الخيول الناشئة في عمر السنتين، لإظهار مهاراتها في الشوط الثاني للمهرات لمسافة 1400 متر، وأبرزها ممثلة جودلفين «ليت مورنينج» بإشراف سعيد بن سرور، وبشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، المهرة «نايفة» وهناك «حشمة».

وتشارك ثمانية خيول في شوط الأمهار في عمر السنتين، لمسافة الميل في الشوط الثالث، يبرز منها «اندر ووتر أتاك»، و«جراند دبي»، و«فاير جروب». ويسعى «ويلش لورد» والذي فاز قبل شهر على مسافة 2000 متر لمواصلة انتصاراته، حين يواجه «تريدسمان» «سيكريت تريد» والجواد «كنود» في الشوط الرابع تكافؤ عـلى مسافة 2200 متر، وهناك «مقدام» صاحب المركز الثاني في مشاركته الأخيرة.